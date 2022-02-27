Akıllı Telefondan En Çok Gelir Elde Eden Şirket Apple Oldu

Son yapılan bir araştırma akıllı telefon şirketleri ile ilgili yeni verileri ortaya koydu. Araştırmada Apple'ın dünyanın diğer en büyük dört akıllı telefon üreticilerinin kazancın toplamından daha fazla gelir elde ettiğini görüldü.

Son yapılan bir araştırmaya göre 2021 yılındaki küresel akıllı telefon pazarı hacmi 448 milyar dolar kadar büyüdü. Dünyayı kasıp kavuran dev sektörün ise en büyüğünün, daha doğrusu en çok gelir elde edeninin kim olduğu belli oldu.

Counterpoint Research isimli araştırma ekibi tarafından tarafından yürütülen ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmada akıllı telefon dünyasının en büyük 5 şirketinin neler olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca bu dev şirketlerin 2021 yılında akıllı telefonlardan ne kadar gelir elde ettiği de araştırmada yer aldı.

En büyük gelir iPhone’lar sayesinde Apple’da

Yapılan araştırmalar sonucunda 2021'de küresel akıllı telefon geliri en yüksek beş markanın şöyle olduğu ortaya çıktı:

Apple: 196 milyar dolar

Samsung: 72 milyar dolar

Oppo: 37 milyar dolar

Xiaomi: 36 milyar dolar

Vivo: 34 milyar dolar

Bu şirketlerin arasında Apple'ın iPhone sayesinde elde ettiği gelir, yıllık bazda %35 artarak 196 milyar dolara ulaştı. Şirket tek başına toplam küresel akıllı telefon gelirinin %44'ünü oluşturuyor. Ayrıca, iPhone 12/13 serisine olan güçlü talebin, iPhone'un ortalama satış fiyatını %14 artırarak 825 dolara yükselttiği de gelen haberler arasında yer alıyor.

Güney Kore merkezli Samsung'un ise, 72 milyar dolar gelirle ikinci sırada yer aldığı ve ortalama satış fiyatının %5 artarak 263 dolara yükseldiği ifade edildi. Oppo ise üçüncü sırada yer aldı. Bu şirketin geliri de yıllık bazda %47 artarak 37 milyar dolara ulaştı. Bir Oppo akıllı telefonunun ortalama satış fiyatına bakıldığında ise fiyatın yıllık %15 artışla 259 dolara yükseldiği görüldü.

Ülkemizde de oldukça popler olan Xiaomi ise, artan sevkiyatlar ve Mi 11x serisi gibi orta-üst seviye akıllı telefonların pazar payı nedeniyle 36 milyar dolarlık gelirle dördüncü sırada yer alıyor. Vivo’nun gelirinin yıldan yıla %43 artarak 34 milyar dolara ulaşması da onu beşinci sıraya yerleştiriyor. Bu şirketin ortalama satış fiyatının da yıllık %19 artışla 259$'a yükseldiği aktarılıyor.

Özellikle 2021'de iPhone, küresel akıllı telefon pazarı gelirinin çoğunu (196 milyar dolar) oluşturması ile dikkat çekti. Bu sayı Samsung, Oppo, Xiaomi ve Vivo'nun toplamından (179 milyar dolar) daha fazla. Kısaca Apple için durumun ‘Ben tek, siz hepiniz’ şeklinde olduğunu söyleyebiliriz.