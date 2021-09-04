Apple’ın bir süredir merakla beklenen AR/VR başlığı hakkında önemli bir bilgiye ulaşıldı. 2022 ya da 2023 yılında tanıtılacağı düşünülen ürünün, bağımsız olarak çalışmayacağı öğrenildi. Cihaz, çalışabilmek için başka bir Apple cihazına ihtiyaç duyacak.

Ürettiği ilk ürünlerden bu yana merakla takip edilen Apple; sağladığı güvenlik sistemi ve çeşitli donanımlarla, tasarımıyla, uzun ömürlülüğüyle her zaman ilgilerin odağında oldu. Dünya piyasasına sürdüğü ürünlerin çok tutulmasıyla birlikte kendini tekrarlamaktan kaçınan ve farkı cihazlara da yönelen Apple’ın ilgiyle beklenen bir diğer ürünü ise AR/VR başlık.

Apple AR/VR başlıklar, ekonomik koşullar sebebiyle cüzdanlarımızla fakir ama gururlu bir bakışma yaşatacak ve ardından derin bir iç çektirecek gibi görünüyor. LİDAR sensör ile üzerinde birden çok sayıda kamera taşıyacağı ve 8K çözünürlüklü iki adet ekranı bulunacağı bilinen başlığın epey pahalı bir fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor. Söz konusu AR/VR başlıkla ilgili ulaşılan son bilgiler de ise, çalışması için başka bir Apple cihaza ihtiyaç duyduğu öğrenildi.

İPhone veya başka bir Apple cihazı gerekli olabilir:

Apple ekosisteminde başka bir cihaza ihtiyaç duyan başlığın İPhone ya da İPad gibi başka Apple cihazlarıyla bağlantı kurabileceği aktarıldı. Bu gereksinimin, Apple’ın daha önce tamamladığı çiplerden kaynaklandığı ve diğer Apple cihazlarındaki çipler kadar güçlü olmayacağı düşünülüyor. Başlığın, sahip olduğu CPU ve GPU sayesinde bazı bağımsız özellikleri de barındırdığı ulaşılan bilgiler arasında.

Yayınlanan bazı görseller olsa da tasarımı halen netleşmeyen başlığın, bir aksilik olmadığı müddetçe yakın bir zamanda tanıtılması bekleniyor. Çünkü Apple’ın mevcut CEO’su Tim Cook’un başlığa çok önem verdiği ve emekli olmadan önce cihazın çıkarılmasını istediği biliniyor.