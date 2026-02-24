Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Apple, Yeni "Satış Koçu" Uygulamasını Kullanıma Sundu: Peki Ne İşe Yarıyor?

Apple, merakla beklenen "Satış Koçu" uygulamasını yayımladı. Yeni uygulama, "SEED" isimli Apple uygulamasının yerine getirildi.

Apple, Yeni "Satış Koçu" Uygulamasını Kullanıma Sundu: Peki Ne İşe Yarıyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Apple’ın iPhone ve iPad modelleri için “Sales Coach”, yani “Satış Koçu” ismi verilen yepyeni bir uygulama piyasaya süreceği ifade edilmişti. Apple çalışanlarına yönelik olacak bu uygulama konusunda beklenen gün geldi. Şirket, iPad ve iPhone için “Satış Koçu” uygulamasını yayımladı.

Apple’ın yeni Satış Koçu uygulaması, şirketin çalışanları tarafından kullanılan** “SEED” uygulamasının yerini alan** yepyeni bir uygulama olarak geliyor. Uygulama, Apple Store çalışanları ve yetkili satıcılar için hazırlandı.

Satış Koçu uygulaması ne işe yarıyor?

Basitçe anlatacak olursak uygulama, Apple’ın cihazlarının satışları için çalışanlara fayda sağlayabilecek eğitim kaynakları ve bilgiler sunuyor. Liquid Glass tasarımını benimseyen uygulama çalışanlara satış ipuçları verecek, eğitim kaynakları sunacak, videolar ve makaleler içerecek. Örneğin çalışan yeni bir iPhone’a geçmenin tüm avantajlarını öğrenecek ve bunu müşteriye en iyi şekilde aktararak cihazın satılmasını sağlayacak. Herkese açık olmayacağını belirtelim.

Daha da dikkat çeken kısım ise yakında uygulamaya bir yapay zekâ sohbet botu da eklenecek olması. Şimdilik olmayan bu bot, “Sor” ismi verilen özellik yoluyla kullanılabilecekmiş. Çalışanlar, yapay zekâya Apple ürünleri hakkında sorular sorup anlık bilgi alabilecekler. Uygulamaya buradan ulaşmak mümkün.

Apple iPhone Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Hiç Merak Etmiş miydiniz? İşte Alfa Romeo’nun Sanat Eseri Diyebileceğimiz Logosunun Anlamı!

Hiç Merak Etmiş miydiniz? İşte Alfa Romeo’nun Sanat Eseri Diyebileceğimiz Logosunun Anlamı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com