Apple, Yeni "Satış Koçu" Uygulamasını Kullanıma Sundu: Peki Ne İşe Yarıyor?

Apple, merakla beklenen "Satış Koçu" uygulamasını yayımladı. Yeni uygulama, "SEED" isimli Apple uygulamasının yerine getirildi.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberlerde Apple’ın iPhone ve iPad modelleri için “Sales Coach”, yani “Satış Koçu” ismi verilen yepyeni bir uygulama piyasaya süreceği ifade edilmişti. Apple çalışanlarına yönelik olacak bu uygulama konusunda beklenen gün geldi. Şirket, iPad ve iPhone için “Satış Koçu” uygulamasını yayımladı.

Apple’ın yeni Satış Koçu uygulaması, şirketin çalışanları tarafından kullanılan** “SEED” uygulamasının yerini alan** yepyeni bir uygulama olarak geliyor. Uygulama, Apple Store çalışanları ve yetkili satıcılar için hazırlandı.

Satış Koçu uygulaması ne işe yarıyor?

Basitçe anlatacak olursak uygulama, Apple’ın cihazlarının satışları için çalışanlara fayda sağlayabilecek eğitim kaynakları ve bilgiler sunuyor. Liquid Glass tasarımını benimseyen uygulama çalışanlara satış ipuçları verecek, eğitim kaynakları sunacak, videolar ve makaleler içerecek. Örneğin çalışan yeni bir iPhone’a geçmenin tüm avantajlarını öğrenecek ve bunu müşteriye en iyi şekilde aktararak cihazın satılmasını sağlayacak. Herkese açık olmayacağını belirtelim.

Daha da dikkat çeken kısım ise yakında uygulamaya bir yapay zekâ sohbet botu da eklenecek olması. Şimdilik olmayan bu bot, “Sor” ismi verilen özellik yoluyla kullanılabilecekmiş. Çalışanlar, yapay zekâya Apple ürünleri hakkında sorular sorup anlık bilgi alabilecekler. Uygulamaya buradan ulaşmak mümkün.