Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Piyasada o kadar çok kulaklık modeli var ki hangisinin gerçekten iyi olduğuna karar vermek zor olabiliyor. Biz de bu noktada işinizi kolaylaştırmak için ses kalitesi, kullanım süresi, konfor ve fiyat-performans gibi kriterleri dikkate alarak en iyi kulak içi kulaklık önerilerini bir araya getirdik.
Satın almadan önce bilmeniz gereken detayları ve öne çıkan modelleri görmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım.
"Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir. Bu içerik marka iş birliği içeriyor."
Samsung Galaxy Buds3 Pro
- Aktif gürültü engelleme
- Yüksek tanımlı ses kalitesi ve Dolby Surround desteği
- Bluetooth 5.4 bağlantı
- Otomatik cihaz geçişi
- 5 saate kadar kesintisiz kullanım
Samsung Galaxy Buds3 Pro, hem müzik dinlerken keyif almak hem de görüşmelerde net bir ses deneyimi yaşamak isteyenler için listemizin ilk sırasında yerini alıyor. Gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile dış sesi büyük ölçüde keserken, rahat yapısı uzun süre kulağınızda olsa bile rahatsızlık vermiyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Huawei FreeBuds 7i
- Aktif Gürültü Engelleme 4.0
- 3 mikrofon
- 35 saat kullanım ömrü
- Hareket ile kontrol
HUAWEI FreeBuds 7i, hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre takıldığında bile kulağınızı yormazken, dinamik ANC 4.0 aktif gürültü engelleme ile dış sesleri etkili şekilde azaltıyor. Ayrıca kulaklığın pil ömrü ANC kapalıyken 35 saat civarına ulaşabiliyor ve 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım da mümkün oluyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Buds 6 Pro
- Geliştirilmiş Hi-Fi ses kalitesi
- LDAC sertifikası
- 55 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme
- Pil gösterge ışığı
- Çift cihaz bağlantısı
- 36 saat pil ömrü
Redmi Buds 6 Pro, geliştirilmiş Hi-Fi ses kalitesi ve LDAC sertifikası sayesinde sesleri çok daha net ve detaylı şekilde duymanızı sağlıyor. Ayrıca kulaklığın çift cihaz bağlantısı sayesinde telefon ve bilgisayar arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte 36 saate varan pil ömrü ve pil gösterge ışığı ile günlük kullanımda konfor sağlıyor diyebiliriz.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
JBL Tour Pro 3
- Şarj kutusu üzerindeki akıllı ekranla kontrol
- Aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC)
- Bluetooth 5.3 teknolojisi
- Çoklu cihaz desteği
- 44 saate kadar müzik çalma süresi
JBL'in Tour Pro 3 modeli, kulaklıklarda pek alışık olmadığımız dokunmatik ekranlı şarj kutusu ile dikkat çekiyor. Buna ek olarak kulaklık, adaptif gürültü engelleme, Hi-Res JBL Pro Sound ve uzamsal ses desteği ile zengin bir dinleme deneyimi sunuyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple AirPods 4
- Kişiselleştirilmiş uzamsal ses
- Tere ve suya dayanıklı tasarım
- 30 saat dinleme süresi
- Aktif gürültü engelleme
- Ses izolasyonu özelliğine sahip H2 çip
Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan Apple AirPods 4'ün, kişiselleştirilmiş uzamsal sesi sayesinde müzik ve videolar daha etkileyici hale gelirken, H2 çipi ile bağlantı hızlı ve stabil kalıyor. Ayrıca bu model, IP54 sertifikası ile ter ve suya karşı oldukça dayanıklı. Şarj kutusuyla birlikte uzun pil ömrü de gün boyu sizi yarı yolda bırakmıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Anker Soundcore Liberty 4
- ACAA 3.0 teknolojisi
- 360° uzamsal ses
- HearID ANC
- 6 mikrofon
- Kalp hızı takibi
- 28 saat çalma süresi
Anker Soundcore Liberty 4, sesi kulağına göre ayarlayan kişiselleştirilmiş ses teknolojisiyle müziği çok daha canlı ve detaylı hissettiriyor. Derin baslar ve net tizler sunan ses yapısına ek olarak, kulak içinden kalp hızı takibi yapabilmesiyle günlük aktivitelerde de fark yaratıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Beats Solo Buds
- iOS ve Android ile uyumlu
- Class 1 Bluetooth
- Çift katmanlı sürücüler
- 18 saate kadar pil ömrü
Kompakt ve hafif yapısı sayesinde her yere kolayca taşınabilen Beats Solo Buds, 18 saate kadar pil ömrü ve Fast Fuel özelliğiyle kısa sürede şarj olması ve iOS ve Android aygıtlarla uyumlu olmasıyla kullanıcıların tercihi oluyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
HyperX Cloud Earbuds II
- Oyunlar için optimize edildi.
- 4 farklı boy kulaklık ucu
- Kolay saklama için sert taşıma kutusu
- Düşük profilli 90° uç
- Çoklu platform uyumluluğu
Kulaklık önerilerimize kablolu bir modelle devam ediyoruz. HyperX Cloud Earbuds II, özellikle oyun deneyimini geliştirmek isteyenler için tasarlanmış kulak içi kulaklıklardan biri. Farklı cihazlarla uyumlu olması da büyük artı — PC, PlayStation, Nintendo Switch veya mobil cihazlarla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca sert taşıma kutusu, kulaklığınızı güvenle saklamanıza ve taşımanıza olanak tanıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Sennheiser Momentum True Wireless 4
- Uyarlanabilir gürültü engelleme
- 30 saate kadar oynatma süresi
- Ses kişiselleştirme
- Auracast ve LE Audio
Sennheiser Momentum True Wireless 4, ses kalitesine önem verenler için iyi bir seçenek olabilir. Sennheiser’ın imzası haline gelen dengeli ve detaylı ses profili, aktif gürültü engelleme özelliği ve uzun süreli kullanımı bu kulaklığı ön plana çıkarıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Marshall Minor IV
- Bluetooth LE Audio
- Çoklu bağlantı
- Suya karşı dayanıklı yapı
- 30 saate kadar çalma süresi
Marshall Minor IV, dokunmaya duyarlı kulaklık başlıkları sayesinde müziği ve telefon görüşmelerini tek dokunuşla kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor, tekrar taktığınızda ise kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca Marshall uygulaması üzerinden ses ayarlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirerek dinleme deneyiminizi tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple Airpods Pro 3
- Aktif gürültü engelleme
- Tek şarjla 8 saate kadar dinleme süresi
- Toza, tere ve suya dayanıklılık (IP57)
- Adaptif EQ
- Bluetooth 5.3
- H2 çip
Tek şarjla 8 saate varan pil ömrüne sahip olan Apple Airpods Pro 3, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış sesleri neredeyse tamamen arka planda bırakıyor. Bu kulaklık; işitme koruma, kalp atış hızı ölçme ve dokunmatik geçiş özellikleriyle listemizde yerini alıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Apple EarPods
- Net konuşmalar için entegre mikrofon
- Kablolu yapı ile stabil ve tutarlı ses kalitesi
- USB-c ile kesintisiz ve hızlı ses deneyimi
- Derin ve zengin bas tonları
- Tere ve suya karşı koruma
- Geniş uyumluluk
Apple EarPods, klasik yuvarlak kulak içi kulaklıklardan farklı olarak kulak yapısına göre tasarlanan formuyla dikkat çekiyor. İçindeki özel hoparlörler sayesinde sesler net, baslar ise derin ve dengeli geliyor. Bununla birlikte kablo üzerindeki kumanda ile müzik ve video kontrolünü kolayca yapabilir, gelen aramaları tek tuşla yanıtlayabilirsiniz.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
Philips TAT1209BK Kulaklık
- Cep boyu şarj kutusu
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
- Kutuyla 18 saate kadar oynatma süresi
- Dokunmatik kontroller
- 10 mm sürücüler
Cep boyutundaki şarj kutusu sayesinde Philips kulaklığı gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca bu cihaz, küçük ve hafif yapısına rağmen güçlü baslarıyla dinleme zevkini artırıyor. Daha uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız Philips kulaklığa bir göz atmanızı öneririz.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
JBL Endurance RUN2 Kulaklık
- FlipHook: Esnek iki yönlü tasarım, kulaklığı kulak içine veya kulak arkasına takmanıza olanak tanıyor.
- TwistLock ve FlexSoft teknolojileri
- IPX5 sertifikası ile terlemeye dayanıklı
- Google Asistan’ı ve Siri
- Kullanılmadığında kablo yönetimini kolaylaştıran manyetik kulaklık başlıkları
JBL Endurance Run2, yürüyüşten koşuya, antrenmandan günlük spora kadar birçok aktiviteyi yaparken kullanılabilir. Ayrıca FlipHook™ tasarımı sayesinde ister kulak içi ister kulak arkası şekilde kullanabilir. Kulaklık, ter ve yağmura dayanıklı IPX5 yapısı sayesinde özellikle spor yapanların tercihi olabilir.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.
CMF by Nothing Buds Pro 2
- Aktif gürültü engelleme
- Bluetooth 5.3
- Kutuyla 43 saate, kutusuz tek şarjla 11 saate kadar pil ömrü
- 11 mm bas sürücüleri
- ChatGPT entegrasyonu
- Çift bağlantı
- IP55 suya ve toza dayanıklılık
Listemizin son sırasında yer alan Nothing CMF Buds Pro 2, 50 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme ve 6 HD mikrofonuyla kristal netliğinde aramalar sunuyor. LDAC destekli HiFi ses kalitesi ve uzamsal ses efektleri ile müzik dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.
Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.