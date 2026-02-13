Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Müzik dinlerken sizi yarı yolda bırakmayan, görüşmelerde sesinizi net ileten ve gün boyu kulağınızda rahatsız etmeyen bir kulak içi kulaklık arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Piyasada o kadar çok kulaklık modeli var ki hangisinin gerçekten iyi olduğuna karar vermek zor olabiliyor. Biz de bu noktada işinizi kolaylaştırmak için ses kalitesi, kullanım süresi, konfor ve fiyat-performans gibi kriterleri dikkate alarak en iyi kulak içi kulaklık önerilerini bir araya getirdik.

Satın almadan önce bilmeniz gereken detayları ve öne çıkan modelleri görmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım.

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Aktif gürültü engelleme

Yüksek tanımlı ses kalitesi ve Dolby Surround desteği

Bluetooth 5.4 bağlantı

Otomatik cihaz geçişi

5 saate kadar kesintisiz kullanım

Samsung Galaxy Buds3 Pro, hem müzik dinlerken keyif almak hem de görüşmelerde net bir ses deneyimi yaşamak isteyenler için listemizin ilk sırasında yerini alıyor. Gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile dış sesi büyük ölçüde keserken, rahat yapısı uzun süre kulağınızda olsa bile rahatsızlık vermiyor.

Huawei FreeBuds 7i

Aktif Gürültü Engelleme 4.0

3 mikrofon

35 saat kullanım ömrü

Hareket ile kontrol

HUAWEI FreeBuds 7i, hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süre takıldığında bile kulağınızı yormazken, dinamik ANC 4.0 aktif gürültü engelleme ile dış sesleri etkili şekilde azaltıyor. Ayrıca kulaklığın pil ömrü ANC kapalıyken 35 saat civarına ulaşabiliyor ve 10 dakikalık hızlı şarjla 4 saat kullanım da mümkün oluyor.

Xiaomi Redmi Buds 6 Pro

Geliştirilmiş Hi-Fi ses kalitesi

LDAC sertifikası

55 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme

Pil gösterge ışığı

Çift cihaz bağlantısı

36 saat pil ömrü

Redmi Buds 6 Pro, geliştirilmiş Hi-Fi ses kalitesi ve LDAC sertifikası sayesinde sesleri çok daha net ve detaylı şekilde duymanızı sağlıyor. Ayrıca kulaklığın çift cihaz bağlantısı sayesinde telefon ve bilgisayar arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte 36 saate varan pil ömrü ve pil gösterge ışığı ile günlük kullanımda konfor sağlıyor diyebiliriz.

JBL Tour Pro 3

Şarj kutusu üzerindeki akıllı ekranla kontrol

Aktif gürültü engelleme teknolojisi (ANC)

Bluetooth 5.3 teknolojisi

Çoklu cihaz desteği

44 saate kadar müzik çalma süresi

JBL'in Tour Pro 3 modeli, kulaklıklarda pek alışık olmadığımız dokunmatik ekranlı şarj kutusu ile dikkat çekiyor. Buna ek olarak kulaklık, adaptif gürültü engelleme, Hi-Res JBL Pro Sound ve uzamsal ses desteği ile zengin bir dinleme deneyimi sunuyor.

Apple AirPods 4

Kişiselleştirilmiş uzamsal ses

Tere ve suya dayanıklı tasarım

30 saat dinleme süresi

Aktif gürültü engelleme

Ses izolasyonu özelliğine sahip H2 çip

Apple'dan vazgeçemeyenlerin tercihi olan Apple AirPods 4'ün, kişiselleştirilmiş uzamsal sesi sayesinde müzik ve videolar daha etkileyici hale gelirken, H2 çipi ile bağlantı hızlı ve stabil kalıyor. Ayrıca bu model, IP54 sertifikası ile ter ve suya karşı oldukça dayanıklı. Şarj kutusuyla birlikte uzun pil ömrü de gün boyu sizi yarı yolda bırakmıyor.

Anker Soundcore Liberty 4

ACAA 3.0 teknolojisi

360° uzamsal ses

HearID ANC

6 mikrofon

Kalp hızı takibi

28 saat çalma süresi

Anker Soundcore Liberty 4, sesi kulağına göre ayarlayan kişiselleştirilmiş ses teknolojisiyle müziği çok daha canlı ve detaylı hissettiriyor. Derin baslar ve net tizler sunan ses yapısına ek olarak, kulak içinden kalp hızı takibi yapabilmesiyle günlük aktivitelerde de fark yaratıyor.

Beats Solo Buds

iOS ve Android ile uyumlu

Class 1 Bluetooth

Çift katmanlı sürücüler

18 saate kadar pil ömrü

Kompakt ve hafif yapısı sayesinde her yere kolayca taşınabilen Beats Solo Buds, 18 saate kadar pil ömrü ve Fast Fuel özelliğiyle kısa sürede şarj olması ve iOS ve Android aygıtlarla uyumlu olmasıyla kullanıcıların tercihi oluyor.

HyperX Cloud Earbuds II

Oyunlar için optimize edildi.

4 farklı boy kulaklık ucu

Kolay saklama için sert taşıma kutusu

Düşük profilli 90° uç

Çoklu platform uyumluluğu

Kulaklık önerilerimize kablolu bir modelle devam ediyoruz. HyperX Cloud Earbuds II, özellikle oyun deneyimini geliştirmek isteyenler için tasarlanmış kulak içi kulaklıklardan biri. Farklı cihazlarla uyumlu olması da büyük artı — PC, PlayStation, Nintendo Switch veya mobil cihazlarla kolayca bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca sert taşıma kutusu, kulaklığınızı güvenle saklamanıza ve taşımanıza olanak tanıyor.

Sennheiser Momentum True Wireless 4

Uyarlanabilir gürültü engelleme

30 saate kadar oynatma süresi

Ses kişiselleştirme

Auracast ve LE Audio

Sennheiser Momentum True Wireless 4, ses kalitesine önem verenler için iyi bir seçenek olabilir. Sennheiser’ın imzası haline gelen dengeli ve detaylı ses profili, aktif gürültü engelleme özelliği ve uzun süreli kullanımı bu kulaklığı ön plana çıkarıyor.

Marshall Minor IV

Bluetooth LE Audio

Çoklu bağlantı

Suya karşı dayanıklı yapı

30 saate kadar çalma süresi

Marshall Minor IV, dokunmaya duyarlı kulaklık başlıkları sayesinde müziği ve telefon görüşmelerini tek dokunuşla kolayca kontrol etmenizi sağlıyor. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda müzik otomatik olarak duruyor, tekrar taktığınızda ise kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca Marshall uygulaması üzerinden ses ayarlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirerek dinleme deneyiminizi tamamen kendinize göre şekillendirebilirsiniz.

Apple Airpods Pro 3

Aktif gürültü engelleme

Tek şarjla 8 saate kadar dinleme süresi

Toza, tere ve suya dayanıklılık (IP57)

Adaptif EQ

Bluetooth 5.3

H2 çip

Tek şarjla 8 saate varan pil ömrüne sahip olan Apple Airpods Pro 3, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dış sesleri neredeyse tamamen arka planda bırakıyor. Bu kulaklık; işitme koruma, kalp atış hızı ölçme ve dokunmatik geçiş özellikleriyle listemizde yerini alıyor.

Apple EarPods

Net konuşmalar için entegre mikrofon

Kablolu yapı ile stabil ve tutarlı ses kalitesi

USB-c ile kesintisiz ve hızlı ses deneyimi

Derin ve zengin bas tonları

Tere ve suya karşı koruma

Geniş uyumluluk

Apple EarPods, klasik yuvarlak kulak içi kulaklıklardan farklı olarak kulak yapısına göre tasarlanan formuyla dikkat çekiyor. İçindeki özel hoparlörler sayesinde sesler net, baslar ise derin ve dengeli geliyor. Bununla birlikte kablo üzerindeki kumanda ile müzik ve video kontrolünü kolayca yapabilir, gelen aramaları tek tuşla yanıtlayabilirsiniz.

Philips TAT1209BK Kulaklık

Cep boyu şarj kutusu

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

Kutuyla 18 saate kadar oynatma süresi

Dokunmatik kontroller

10 mm sürücüler

Cep boyutundaki şarj kutusu sayesinde Philips kulaklığı gün boyu yanınızda taşıyabilirsiniz. Ayrıca bu cihaz, küçük ve hafif yapısına rağmen güçlü baslarıyla dinleme zevkini artırıyor. Daha uygun fiyatlı bir kulaklık arıyorsanız Philips kulaklığa bir göz atmanızı öneririz.

JBL Endurance RUN2 Kulaklık

FlipHook: Esnek iki yönlü tasarım, kulaklığı kulak içine veya kulak arkasına takmanıza olanak tanıyor.

TwistLock ve FlexSoft teknolojileri

IPX5 sertifikası ile terlemeye dayanıklı

Google Asistan’ı ve Siri

Kullanılmadığında kablo yönetimini kolaylaştıran manyetik kulaklık başlıkları

JBL Endurance Run2, yürüyüşten koşuya, antrenmandan günlük spora kadar birçok aktiviteyi yaparken kullanılabilir. Ayrıca FlipHook™ tasarımı sayesinde ister kulak içi ister kulak arkası şekilde kullanabilir. Kulaklık, ter ve yağmura dayanıklı IPX5 yapısı sayesinde özellikle spor yapanların tercihi olabilir.

CMF by Nothing Buds Pro 2

Aktif gürültü engelleme

Bluetooth 5.3

Kutuyla 43 saate, kutusuz tek şarjla 11 saate kadar pil ömrü

11 mm bas sürücüleri

ChatGPT entegrasyonu

Çift bağlantı

IP55 suya ve toza dayanıklılık

Listemizin son sırasında yer alan Nothing CMF Buds Pro 2, 50 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme ve 6 HD mikrofonuyla kristal netliğinde aramalar sunuyor. LDAC destekli HiFi ses kalitesi ve uzamsal ses efektleri ile müzik dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor.

