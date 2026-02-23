Tümü Webekno
GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

Bir geliştiricinin GPT-5.3-Codex'e yazdırdığı kod, PowerShell ve cmd.exe arasında farklı yorumlanınca bir anda F: sürücüsündeki tüm verileri silindi.

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir yazılımcının sıradan bir “temizlik” işlemi, yapay zekâ tarafından üretilen koddaki tek bir karakter yüzünden büyük bir veri kaybına dönüştü.

Basitçe Python’a ait pycache klasörlerini silmek için hazırlanan PowerShell satırı, yanlış bir karakter nedeniyle geliştiricinin F: sürücüsündeki tüm verileri sildi.

Kodu GPT-5.3-Codex yazmıştı

Olay, bir Reddit paylaşımında ortaya çıktı. Geliştirici, GPT-5.3-Codex tarafından oluşturulan PowerShell satırını kullanarak gereksiz klasörleri temizlemek istedi ancak kodlarda kullanılan ters eğik çizgi () ile yapılan işlem, PowerShell ve cmd.exe arasındaki farklı yorumlama biçimleri nedeniyle beklenmedik bir sonuç doğurdu.

Komut çalıştığında, hedef klasör yolu olması gereken değişken yalnızca \ olarak algılandı. Windows ise bu ifadeyi mevcut sürücünün kök dizini olarak yorumladı. Üstelik komutta yer alan sessiz ve onaysız silme parametreleri (rmdir ile birlikte recursive ve force seçenekleri) sayesinde hiçbir uyarı verilmeden F: sürücüsündeki her şey silindi.

Sorun tam olarak neden kaynaklandı?

Bu olay karmaşık bir güvenlik açığından değil, Windows ortamındaki iki farklı kabuğun (shell) karakterleri farklı yorumlamasından kaynaklandı.

  • PowerShell’de doğru kaçış karakteri genellikle ters eğik çizgi değil, backtick (`) işaretidir.
  • cmd.exe ise farklı kurallara göre çalışır.
  • İki ortamın birlikte kullanılması, özellikle otomatik üretilen kodlarda beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Bu olay, geliştiriciler arasında giderek yaygınlaşan ve yapay zekâya kod yazdırma alışkanlığını tanımlayan “vibecoding” trendinin risklerini de gözler önüne seriyor. Yapay zekâ araçları küçük görevlerde zaman kazandırsa da dosya sistemiyle doğrudan etkileşime giren komutlarda küçük bir hata bile ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Yapay Zeka

