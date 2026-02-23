Tümü Webekno
iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

Ortaya çıkan yeni iddialara göre Apple, iPhone 17 Pro'daki turuncu renkte olduğu gibi iPhone 18 Pro'da da yeni bir imza rengi kullanacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın amiral gemisi iPhone modellerinde genellikle gümüş, beyaz, altın ve siyah gibi güvenli renk seçeneklerini tercih ettiğini biliyoruz ve bu durum iPhone 17 Pro ile biraz değişmişti.

Görünüşe göre Apple, iPhone 18 Pro ile yine aynı yaklaşımı tercih edecek ve daha önce büyük ilgi gören turuncu renk seçeneğinin ardından şimdi de "koyu kırmızı" bir renkle karşımıza çıkacak. İngilizcesi "deep red" olan bu renk için şarap rengi de diyebiliriz.

Turuncu çok sevilmişti

Bloomberg’in aktardığına göre Apple, turuncu rengin yakaladığı popülariteyi tekrarlamak istiyor. Şirketin, iPhone 18 Pro için şu anda test aşamasında olan yeni “amiral gemisi” renginin koyu kırmızı olduğu belirtiliyor.

Yine de Apple'ın bazı renkleri yıllar önceden denemeye başladığını unutmamak lazım. Yani bu kırmızı tonu bu yıl da gelebilir, birkaç yıl sonra da karşımıza çıkabilir. Ayrıca kulislerde çikolata kahvesi ve mor gibi alternatif renklerin de değerlendirildiği konuşuluyor.

Kırmızı tonları Apple'a yabancı değil

Apple için kırmızı renk tam olarak yeni diyemeyiz. Şirket, yıllardır (PRODUCT)RED adı altında özel kırmızı iPhone modelleri sunuyor. Bu modeller, HIV/AIDS ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yürütülen bir sosyal sorumluluk iş birliğinin parçası. Apple’ın açıklamalarına göre bu girişim bugüne kadar 250 milyon dolar bağış toplanmasına katkı sağladı.

Ancak iPhone 18 Pro’da kullanılacağı söylenen koyu kırmızı renginin bu sosyal sorumluluk serisinin devamı mı olacağı, yoksa tamamen yeni bir “imza renk” mi olacağı henüz net değil.

Peki siz böyle bir rengi tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

