Apple Severlere Kötü Haber: AirPods 3’ün Çıkışı Ertelendi

Yakında tanıtılacak AirPods 3 konusunda üzücü bir haber ulaştı. 23 Mart tarihinde tanıtılacak 3. jenerasyon Apple AirPods’un seri üretim tarihi ertelendi.

Apple’ın yeni jenerasyon AirPods modeli AirPods 3’ün ilkbaharda tanıtılmasının ardından seri üretime geçirilmesi bekleniyordu. Ünlü analist Ming-Chi Kuo yine Apple severleri üzdü. Apple’a çok yakın bağlantılarıyla bilinen Ming-Chi Kuo’ya göre bu yılın sonuna kadar AirPods 3’ün satışa çıkması mümkün değil. Tanıtılacak olan AirPods 3 ancak 2 çeyrek sonrasında seri üretime geçirilebilecek.

Özellikle bu yıl AirPods 2 modelini satın almayıp, AirPods 3 bekleyen Apple kullanıcıları yeni kulaklarına oldukça geç kavuşabilecekler. COVID-19’dan dolayı üretimin büyük ölçüde yavaşladığı Apple fabrikalarında birçok ürünün tedarik edilmesi gecikiyor.

Ming-Chi Kuo 23 Mart’ta duyurulacak birçok ürün konusunda bilgi verdi

Görünüşüyle AirPods Pro’yu anımsatacak AirPods 3’ün fiyatı hala netleşmiş değil. Ürünün ortalama 200 dolar civarında satış fiyatı olması bekleniyor ancak 2021 sonu dünyada ekonominin seyrine göre fiyatta değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor. AirPods 3 istenirse kulak içi opsiyonla istenirse orijinal AirPods formunda kullanılabilir olacak.

Bununla beraber uzun zamandır merakla beklenen iPhone 13 konusunda da birçok ipucu veren Ming-Chi Kuo “hem AirPods 3 hem de iPhone 13’te” eski modellere göre büyük değişiklikler olmayacağını belirtti. Bu yıl sadece mühendislik değişikliklerin yapıldığı ürünler bir önceki modellerden öyle çok üstün teknolojik özelliklere sahip olmayacaklar. 2021 yılının Apple için marjinal olmadığını söylemek gerekli keza firma bu yıl teknolojik zıplama yapmaya çok hevesli görünmüyor.