iPhone 13’ün Tasarımıyla İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

2021 yılı sonunda duyurulacak Apple iPhone 13’ün tasarımında değişiklikler olacağı belirtildi. iPhone 13’ün ekran çentiği küçülüyor.

Apple’ın iPhone 13 için ekran çentiğini kaldıracağı dedikoduları piyasada almış başını götürmüşken, bir anda yeni bir açıklama tüm bu spekülasyonların önüne geçti. Apple’da birçok kaynağı olan ve iPhone modelleri konusunda duyumlarıyla öne çıkan analist Ming-Chi Kuo konuya son noktayı koydu.

Teknoloji piyasasında oldukça saygın bir analist olan Kuo’nun yaptığı açıklamalar birçok beklentiyi öldürdü. 2021 yılında 2020 serisine benzer boyutta dört farklı iPhone modelinin geleceği ve mini modelinin en az bir yıl daha piyasada kalacağını belirten Kuo, iPhone 13 Pro modelinde enerji tasarruflu 120 Hz LTPO ekranlar bulunacağını söyledi.

2021 modelleri, 2020 modellerinden çok farklı olmayacak

iPhone 13’lerin, iPhone 12’lerden sadece bazı küçük mühendislik değişikliklere sahip olacağı ve minimal tasarım değişiklikleri olacağını belirtiyor. Öncelikle ekran çentiği biraz daha küçülüyor. Bununla beraber iPhone 13’lerin yine batarya kapasitelerinin “önemsiz derecede” artacağını belirtti. Ayrıca iPhone 13’ler için sadece kablosuz şarj bekleyenlerin hayalleri suya düşüyor keza kablolu şarj süreci devam ediyor.

Ming-Chi Kuo’nun anlattıkları içinde ekran içi parmak izi tarayıcısı yer almadı. Touch ID’de değişikliğe gidileceği ekran içi parmak izi tarayıcısı olacağı gibi dedikodular bu sayede sonlanmış oldu. iPhone 13’ün Qualcomm X60 5G modeme sahip olacağı da belirtilenler içinde. Ayrıca telefonda f/1,8 diyafram açıklığına sahip ultra geniş kamera yer alacak. Böyle baktığınızda iPhone 13 beklentilerini çok yüksek tutmamak gerekli gibi duruyor. En büyük değişikliğin, iPhone 13’ün 1 TB modelinin piyasaya sürülmesi olarak algılayabiliriz.

Ming-Chi Kuo’ya göre en büyük sürpriz 2023 yılında Apple’ın 7,5 ya da 8 inç boyutlarında katlanabilir ekranlı telefon tanıtması olacak. Kendisinin Apple’da yer alan kaynaklarının sağlamlığı konusunda kimsenin şüphesi olmayabilir ancak bu yıl birçok firmanın katlanabilir telefon tanıtmaya hazır olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

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