Apple, Şimdiden Bir Sonraki HomeView Akıllı Ev Cihazı Üzerinde Çalışıyor: Robotik Kolla Gelecek!

Apple, şimdiden bir sonraki HomeView üzerinde çalışmaya başladı. İddiaya göre yeni nesilde cihazda robotik kol olacak.

Apple, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beklenen akıllı ev cihazını resmen tanıtmıştı. Ekranlı bir tasarımla gelen ve evinizi tek bir cihaz üzerinden kontrol etmenizi sağlayan bu ürüne HomeView ismi verilmişti. Türkiye’ye gelmediğini de eklemeden geçmeyelim.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şimdi ise daha ilk model yeni tanıtılmışken Apple’ın bir sonraki HomeView ürünüyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Bu bilgiler, en güvenilir Apple kaynağı olan Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşıldı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Robotik kol ile gelecek

Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı detaylara göre firma, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak çok daha iddialı bir yeni nesil üzerinde çalışıyor. Buna göre bir sonraki HomeView ürünü, 360 derece tam tur dönebilen robotik bir kol üzerine monte edilmiş şekilde gelecek.

Sızıntılara göre bu yeni robotik model, standart HomeView'daki sabit ekran tasarımından tamamen ayrılacak. Apple'ın 13 Ekim tarihinde duyurduğu mevcut masaüstü HomeView modeli, 7 inç büyüklüğünde sabit bir Liquid Retina ekrana sahipti. Ancak iddialara göre geliştirme aşamasındaki bu robotik sürüm, ekran boyutunu 9 inçe çıkararak kullanıcılara geniş bir kontrol alanı vadedecek. Ekranın robotiğe bağlanması sayesinde cihaz, odanın neresinde olursanız olun size doğru dönebilecek.

Gurman, cihazın adının "HomeView Max", "HomeView Ultra" veya "HomeView 360" olabileceğini öne sürse de bu isimlerin şimdilik tamamen tahmini ve spekülatif birer yaklaşımdan ibaret olduğunu vurguluyor. Tanıtım tarihinin ise 2027 veya 2028 olabileceğini aktarmış.