Mark Gurman'a göre Apple, şirket içinde macOS işletim sistemli bir iPad test ediyor.

Apple, iPhone 18 Pro gibi modeller için iOS, MacBook'lar için macOS ve iPad'ler için iPadOS olmak üzere üç farklı işletim sistemi geliştiriyor.

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Mark Gurman'ın son açıklamalarına göre şirket, şu anda iPadOS yerine macOS çalıştıran bir iPad prototipine sahip.

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Şirket içinde test edildi ancak satışa sunulmayacak

Gurman, Power On podcast yayınında Apple'ın uzun süredir dahili olarak macOS yüklü iPad'ler test ettiğini belirtti. iPad ve Apple Silicon işlemcili Mac'lerin aynı mimariyi paylaşması bu testleri mümkün kılsa da şirketin cihazı ticari bir ürüne dönüştürme planı bulunmuyor. Dolayısıyla macOS'li iPad fikri şimdilik yalnızca Apple'ın kapalı kapıları ardında kalacak.

Dönemin CEO'su Tim Cook'tan mevcut CEO John Ternus'a kadar Apple yöneticileri, Mac ve iPad'i birleştirme fikrini kullanıcı deneyimini bozacağı gerekçesiyle her fırsatta reddetti. Klavye bağlandığında macOS'e dönüşen hibrit bir tablete yoğun kullanıcı talebi olsa da Apple iki temel engelle karşı karşıya. Bu da elbette Avrupa Birliği'nin donanım bazlı işletim sistemi ayrımı kuralları ve ticari kaygılar.

Her iki kategoriden toplam 61,7 milyar dolar yıllık gelir elde eden Apple, hibrit bir ürünün satışları baltalayacağını düşünüyor. Şirket bunun yerine Final Cut gibi profesyonel Mac uygulamalarını kademeli olarak iPadOS'e getirmeyi tercih ediyor.