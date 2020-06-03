Apple'ın Bir Ağ Bağdaştırıcı Geliştirdiği Ortaya Çıktı

Apple'ın sadece şirket bünyesinde kullanılmak üzere bir ağ bağdaştırıcısı geliştirdiği ortaya çıktı. İlk kez geçtiğimiz haftalarda ABD Federal İletişim Kurulu'nda gün yüzüne çıkan bu ağ bağdaştırıcısının tüketiciler tarafından satın alınamayacağı ifade ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, haberlerimize daha çok akıllı telefon gibi tüketici elektroniği grubundaki ürünleriyle konu oluyor. Ancak yaşanan son gelişmeler, Apple'ın yeni bir ürün üzerinde daha çalıştığını ortaya koyuyor. Bu ürün, gizemli bir ağ bağdaştırıcısı.

Apple geçtiğimiz dönemlerde ağ bağdaştırıcı ürünlere çok da önem vermedi. Bu gizemli ürünse ilk kez geçtiğimiz haftalarda ABD Federal İletişim Kurulu'nda (FCC) gün yüzüne çıktı. FCC'de yer alan veriler, Apple'ın yerleşik pili ve Lightning girişi olan bir ağ bağdaştırıcısı üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Peki bu ürün nasıl görünecek ve kullanıcılara ne gibi özellikler sunacak?

Apple'ın ağ bağdaştırıcısı böyle görünüyor

Apple'ın üzerinde çalıştı bu ağ bağdaştırıcısı, FCC'de yer alan verilere göre hem yüksek internet hızlarına destek verecek hem de kendi pilinin yanı sıra RAM ve depolama alanına sahip olacak. Yani bu ürün, elektrik kesilse bile çalışmaya devam edecek. FCC verilerine göre Apple'ın ağ bağdaştırıcısında 1 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca Bluetooth, GNSS, 2 gigabit ethernet ve 802.11b / g / n desteği de yer alıyor.

Apple'ın ağ bağdaştırıcısı günlük kullanıma uygun değil

Apple, FCC'de yer alan verilerde bu ağ bağdaştırıcısının nasıl kullanılacağını da anlatıyor. Belgelerde yer alan bu ürün, günlük kullanım için değil ve sadece Apple'ın şirket için kullanımı için tasarlanmış. Yani bu ürün sadece Apple Store ve Apple'ın resmi binalarında kullanılacak. Şirket, ağ bağdaştırıcının güvenlik odaklı bir ürün olduğunu ve bu ürünün şirket bünyesinde kullanılacağını ifade ediyor.