iOS 14 ile Safari, Yerleşik Çeviri Özelliğine Kavuşacak

9to5Mac ekibi, iOS 14'ün önizleme sürümünde şirketin internet tarayıcısı Safari'ye gelecek yeni özellikler keşfetti. Keşfedilen özellikler, Safari'nin iOS'te yerleşik çeviri özelliğine sahip olacağını ve Apple Pencil için daha iyi bir destek vereceğini gösteriyor.

Apple, geçtiğimiz dönemlerde iOS 14 ile ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Ancak işletim sisteminin önizleme sürümüne ulaşma imkanı bulan geliştiriciler, iOS 14'le ilgili çalışmalarını sürdürerek yeni özellikleri keşfetmeye çalışıyorlar.

Son olarak 9to5Mac ekibi, iOS 14'te keşfettiği iki yeni özelliği kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu özelliklere göre iOS 14 ile birlikte güncellenecek Safari, kullanıcılara ciddi anlamda iyileştirilmiş bir işlevsellik sunacak.

9to5Mac'in iOS 14'ün önizleme sürümünde keşfettiği ilk özellik, Safari'ye yerleşik çeviri ekliyor. Aslına bakacak olursak şirket, Sesli asistanı Siri'ye böyle bir özelliği zaten eklemiş durumda. Şimdi yaşanan gelişmeyse bu çeviri özelliğinin kapsamının biraz daha genişleyeceğini ortaya koyuyor. Edinilen bilgilere göre Safari kullanıcıları, iOS 14'le birlikte herhangi bir üçüncü parti uygulamaya ihtiyaç duymadan girdikleri internet sitesini farklı dillere çevirebilecekler.

iOS 14'le Safari'ye eklenecek olan çeviri özelliği, tüm internet siteleri için kullanılabilir olacak. Özellik, hangi dilden hangi dile çeviri yapacağını ise otomatik olarak belirleyecek. Ayrıca Safari'nin çeviri özelliği, sayfanın yeniden yüklenmesini gerektirmeden sayfayı orijinal haline de yeniden döndürebilecek.

Apple, geçtiğimiz dönemlerde akıllı telefonları ve tabletlerinde kullanılan işletim sistemlerini birbirinden ayırdı. Bu sayede kullanıcılara daha özel bir deneyim sunmayı amaçlayan şirket, buna karşın iki işletim sistemi arasında çok büyük farklar sunmuyor. 9to5Mac ekibinin keşfettiği başka bir özellikse iPadOS 14'ün önizleme sürümünde karşımıza çıkıyor. Ekibe göre Safari, iOS ve iPadOS 14'te Apple Pencil için de çok daha iyi bir destek sunacak.