Steve Jobs'un 10. Ölüm Yıldönümü İçin Duygulandıran Video

Apple, bundan tam 10 yıl önce hayatını kaybeden efsane kurucusu Steve Jobs için bir metin ve video paylaştı. Paylaştığı metinde Jobs ailesinin cümlelerine yer veren Apple, videoda ise 5 Ekim 2011'de hayatını kaybeden Jobs'ın hayatından kısa bir kesit sunuyor.

Bugün 5 Ekim 2021... Modern teknolojinin tarihi için oldukça önemli bir gün. Zira bugün; dünyanın hemen her yerinde hizmet vermekte olan ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Kurucusu Steve Jobs'ın ölüm yıldönümü. Yaptığı çalışmalar ile modern teknolojiyi şekillendiren, bilgisayar ve yazılım dünyasına çok önemli katkılar sağlayan Jobs, tam 10 yıldır aramızda değil...

Yaşanan her şeye rağmen kurucusuna derin bir bağlılık duyan Apple, her yıl Steve Jobs'ın ölümü için özel bir paylaşım yapıyor. Şirketin resmi internet sitesinden bir mesaj yayınlayan Apple, bir de video paylaşıyor. Şimdi bu geleneği bir kez daha yerine getiren Apple, Jobs ailesinin sözlerinden oluşan bir metin paylaştı. Şirketin hazırladığı videoda ise Jobs'ın hayatından ufak bir kesit görüyoruz.

İşte Apple'ın Steve Jobs'ın ölüm yıldönümü için paylaştığı yazı

"Geçtiğimiz on yıl boyunca bizler için yas ve iyileşme süreci el eleydi. Zaman içinde şükran duygumuz yaşadığımız kayıp kadar büyüdü. Her birimiz teselli bulmak için farklı yollar izlesek de Steve’e ve bize öğrettiklerine duyduğumuz sevginin yarattığı çok güzel bir yerde buluştuk. Steve’in üstün yeteneklerinden biri olan öğretici gücü hâlâ bizimle.

O bizlere dünyanın güzelliklerine açık olmayı, yeni fikirler karşısında heyecan duymayı, ileri görüşlü olmanın önemini ve her şeyden önemlisi kendi başlangıç zihnimizde alçak gönüllülüğümüzü korumayı öğretti. Bugün birçok şeyi Steve’in gözünden görmeye devam ediyoruz ama kendi bakış açımıza sahip olmayı da ondan öğrendik. Steve bize yaşam için bir araç sağladı ve bu araç her zaman bize çok yardımcı oldu.

En önemli tesellilerimizden biri de güzellik kavramıyla Steve arasında kurduğumuz bağ. İster ağaçlarla kaplı bir yamaç ister ustalıkla tasarlanmış bir obje olsun, ne zaman güzel bir şey görsek Steve’in ruhunun bizimle olduğunu hissediyoruz. O, acı çektiği yıllarda bile varoluşun güzelliğine olan inancını hiçbir zaman yitirmedi.

Belleğimiz, kalbimizdekileri ifade etmekte yetersiz kalıyor. Onu çok ama çok özlüyoruz. Bir eş ve bir baba olarak bizimle olduğu için çok şanslıydık.1

Steve Jobs'ın bilgisayar teknolojilerine katkılarını saymaya kalksak, sizlere onlarca dakikalık bir makale hazırlayabiliriz. Ancak bu katkılar şöyle özetleyebilir; bugün Apple'ın piyasaya sürdüğü ve hem kendinin hem de diğer şirketlerin kullandığı ne varsa, neredeyse hepsinin ardında Steve Jobs'ın imzası bulunuyor. İşte bu yüzden, Steve Jobs gibi bir insanın teknoloji dünyasındaki yeri, hiçbir zaman dolmayacak...

Apple'ın Jobs için hazırladığı video ise şöyle