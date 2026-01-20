Apple Takas Değerlerinde Güncellemeye Gitti: iPhone'ların İkinci El Fiyatı Düşerken, Mac'lerde Ciddi Artış Var!

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modelleri için takas yani ikinci el değerlerini güncelledi.
Şu anda global Apple’ın resmî internet sitesi ve Apple Store’lar üzerinden geçerli olan yeni listede dikkat çekici değişiklikler var. iPhone ve Apple Watch’ların büyük bölümü değer kaybederken, Mac tarafında ciddi artışlar yaşanmış durumda.
iPhone
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPhone 16 Pro Max
|670$
|650$
|iPhone 16 Pro
|550$
|530$
|iPhone 16 Plus
|450$
|440$
|iPhone 16
|420$
|410$
|iPhone 15 Pro Max
|470$
|450$
|iPhone 15 Pro
|400$
|380$
|iPhone 15 Plus
|330$
|320$
|iPhone 15
|310$
|300$
|iPhone 14 Pro Max
|370$
|350$
|iPhone 14 Pro
|300$
|280$
|iPhone 14 Plus
|240$
|230$
|iPhone 14
|220$
|210$
|iPhone 13 Pro Max
|300$
|280$
|iPhone 13 mini
|150$
|140$
|iPhone 12 Pro Max
|220$
|210$
|iPhone 12
|130$
|120$
|iPhone 12 mini
|90$
|80$
|iPhone 11 Pro Max
|150$
|140$
|iPhone 11 Pro
|130$
|120$
|iPhone XS Max
|100$
|90$
iPad
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|iPad Pro
|695$
|685$
|iPad Air
|415$
|400$
|iPad
|175$
|170$
Mac
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|MacBook Pro
|760$
|2.515$
|MacBook Air
|540$
|900$
|iMac
|375$
|875$
|iMac Pro
|240$
|325$
|Mac mini
|380$
|340$
|Mac Pro
|2.520$
|3.215$
Apple, önceki Mac fiyatlarının neden bu kadar düşük olduğu konusunda bir açıklama yapmadı ancak yeni rakamlar çok daha gerçekçi. Keza RAM krizi de düşünüldüğünde bu artışların mutlak sebebi olması muhtemel.
Apple Watch
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Apple Watch Series 10
|160$
|150$
|Apple Watch Series 9
|125$
|115$
|Apple Watch Ultra
|245$
|225$
|Apple Watch Series 8
|95$
|85$
|Apple Watch SE 2. Nesil
|60$
|55$
|Apple Watch Series 7
|65$
|60$
|Apple Watch Series 6
|50$
|45$