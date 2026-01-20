Tümü Webekno
Kategoriler

Apple Takas Değerlerinde Güncellemeye Gitti: iPhone'ların İkinci El Fiyatı Düşerken, Mac'lerde Ciddi Artış Var!

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modellerinin takas değerlerini güncelledi. Yeni fiyatlarda en dikkat çekici değişiklikler Mac'lerde.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch modelleri için takas yani ikinci el değerlerini güncelledi.

Şu anda global Apple’ın resmî internet sitesi ve Apple Store’lar üzerinden geçerli olan yeni listede dikkat çekici değişiklikler var. iPhone ve Apple Watch’ların büyük bölümü değer kaybederken, Mac tarafında ciddi artışlar yaşanmış durumda.

iPhone

2

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPhone 16 Pro Max 670$ 650$
iPhone 16 Pro 550$ 530$
iPhone 16 Plus 450$ 440$
iPhone 16 420$ 410$
iPhone 15 Pro Max 470$ 450$
iPhone 15 Pro 400$ 380$
iPhone 15 Plus 330$ 320$
iPhone 15 310$ 300$
iPhone 14 Pro Max 370$ 350$
iPhone 14 Pro 300$ 280$
iPhone 14 Plus 240$ 230$
iPhone 14 220$ 210$
iPhone 13 Pro Max 300$ 280$
iPhone 13 mini 150$ 140$
iPhone 12 Pro Max 220$ 210$
iPhone 12 130$ 120$
iPhone 12 mini 90$ 80$
iPhone 11 Pro Max 150$ 140$
iPhone 11 Pro 130$ 120$
iPhone XS Max 100$ 90$

iPad

2

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
iPad Pro 695$ 685$
iPad Air 415$ 400$
iPad 175$ 170$

Mac

2

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
MacBook Pro 760$ 2.515$
MacBook Air 540$ 900$
iMac 375$ 875$
iMac Pro 240$ 325$
Mac mini 380$ 340$
Mac Pro 2.520$ 3.215$

Apple, önceki Mac fiyatlarının neden bu kadar düşük olduğu konusunda bir açıklama yapmadı ancak yeni rakamlar çok daha gerçekçi. Keza RAM krizi de düşünüldüğünde bu artışların mutlak sebebi olması muhtemel.

Apple Watch

2

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
Apple Watch Series 10 160$ 150$
Apple Watch Series 9 125$ 115$
Apple Watch Ultra 245$ 225$
Apple Watch Series 8 95$ 85$
Apple Watch SE 2. Nesil 60$ 55$
Apple Watch Series 7 65$ 60$
Apple Watch Series 6 50$ 45$
