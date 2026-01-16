Tümü Webekno
iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold'un Özellikleri Sızdı: İşte Yeni Serinin Özellikleri!

Apple'ın bu yılın sonbahar aylarında görücüye çıkaracağı yeni iPhone 18 serisi modellerinin detaylı özellik listesi ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın bu yılın sonbahar aylarında tanıtması beklenen yeni iPhone modellerine dair söylentiler netleşmeye başladı. Analist Jeff Pu’nun paylaştığı son rapor, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone, iPhone Fold hakkında dikkat çekici detaylar ortaya koyuyor.

Rapora göre Apple düşüşte olan akıllı telefon pazarına rağmen büyümeyi hedefliyor. Küresel pazarın yaklaşık %4 küçülmesi beklenirken, Apple’ın iPhone sevkiyatlarını %2 artırarak 250 milyon adede çıkarması ve pazar payını %21’e yükseltmesi öngörülüyor.

iPhone 18 serisi özellikleri nasıl olacak?

2

iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max iPhone Fold
Çıkış Tarihi 26 Eylül 26 Eylül 26 Eylül
Ekran 6.3 inç 6.9 inç 7.8 inç (açık), 5.3 inç (dış)
İşlemci A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM A20 Pro, N2, WMCM
RAM LPD5 12GB LPD5 12GB LPD5 12GB
Ön Kamera 18MP, 6P 18MP, 6P 18MP (açık), 18MP (dış)
Arka Kamera 48MP 7P VA, Periskop 48MP, 48MP 6P 48MP 7P VA, Periskop 48MP, 48MP 6P 48MP 7P, 48MP 6P
Biyometrik Face ID, Daha Küçük Dinamik Ada Face ID, Daha Küçük Dinamik Ada Touch ID
Kasa Alüminyum Alüminyum Titanyum & Alüminyum
Modem C2 C2 C2

Raporda yer alan özellik listesine göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin, tasarım olarak iPhone 17 Pro serisine oldukça benzer olması bekleniyor. Asıl fark ise donanım tarafında olacak. Apple’ın bu modellerde daha güçlü bir işlemciye odaklanacağı ve performans artışını ön plana çıkaracağı ifade ediliyor.

Yıllardır söylentilerle gündemde olan ve şirketin ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Fold da bu raporda da kendine yer buluyor. Jeff Pu’ya göre Apple, kitap şeklinde katlanabilen, dış ekranı bulunan ve Touch ID destekli bir model üzerinde çalışıyor.

Peki sizin yeni serideki modellerden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

