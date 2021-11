Apple, 'Tamamen Ekrandan Oluşan iPhone' İçin Patent Aldı

Apple, neredeyse her yıl karşımıza çıkan iPhone konseptinin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak bir patent aldı. Patent, her yeri camdan ve dokunmatik ekrandan oluşan bir iPhone'u tasvir ederken, yanında yine her yeri cam olan Mac Pro ve Apple Watch konseptlerine de yer verildi.

Yıllardır gördüğümüz, her yeri ekrandan oluşan, ‘yeni iPhone böyle gözükecek!’ şeklinde lanse edilen o tasarım yakın gelecekte nihayet gerçek olabilir. Kesinlikle gerçek olacak demiyoruz ancak Apple, yeni aldığı patentle en azından bir ihtimal olduğunu gösterdi. Üstelik Apple’ın aldığı patent, tamamen dokunmatik ekrandan oluşan tasarımın yalnızca iPhone ile sınırlı olmayacağına da işaret ediyor. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’nin onayladığı ve 16 Kasım’da yayınlanan patent, ‘Cam kaplı elektronik cihaz’ başlığını taşıyor. Patentin açıklamasında cihazın 6 yüzeyinde de (ön-arka-sağ-sol-alt-üst) dokunmatik ekran olduğu bilgisi yer alıyor. Patentte birden fazla cam kenarın iPhone’un çeşitli yüzeyleri arasındaki ayrımları ortadan kaldırmayı sağlayacağı da belirtiliyor. Örneğin panaromik bir fotoğraf açtığınızda fotoğraf, cihazın yalnızca önünde değil, yanları ve arkasında da görüntülenebilecek bir şekilde yansıtılacak. Patentteki tamamen camdan oluşan iPhone konsepti: Yukarıda gördüğümüz şekilde, her yeri cam olan bir telefonun ortaya çıkabilmesinin önünü açan bu patent, telefonun her ekrandan kullanılmasını sağlayacak. Peki fiziksel tuşların yerini ne alacak? Apple’ın patenti, ses ve güç tuşu gibi tuşlara oldukça ilginç bir çözüm bulmuş durumda: Cihazın yan kısmında bazı bölümler fiziksel baskıya yatkın olacak ve kullanıcı, bu bölgelere bastırarak buraları bir tuşmuşçasına kullanabilecek. Öte yandan söylediğimiz üzere patent, yalnızca iPhone’un her yerinin cam olmasını kapsamıyor. Bunun yanı sıra patentte bir adet Mac Pro Tower konsepti ve bir adet de Apple Watch yer alıyor. Mac Pro Tower’ın camla kaplandığı belirtilse de nasıl bir özellik sunacağı belirtilmemiş durumda. En kötü ihtimalle cihazın tamamen transparan bir yapıya sahip olmasını bekleyebiliriz. Apple Watch konusunda da Apple, yine her yanı camla kaplı bir modelden bahsediyor. İLGİLİ HABER Servise Para Vermeye Son: Apple, İsteyen Herkesin Kendi iPhone'unu Tamir Edebileceği Yeni Programını Duyurdu Cihazların cam olması elbette akıllarda dayanıklılık açısından önemli sorular da oluşturuyor. Apple, bu soruları da düşünerek patentte cihazların ‘değişken kalınlıklarda’ duvarlara sahip olabileceğini ifade ediyor. Yine de tamamen camdan oluşan cihazları görmek için en az birkaç yıl daha bekleyecek gibiyiz.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2021/11/18/apple-wins-patent-for-an-all-glass-iphone-with-a-wraparound-display/

