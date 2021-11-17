iPhone Sahipleri Telefonlarını Kendileri Tamir Edebilecek

Apple'dan, tamir yeteneklerine güvenenlere özel bir yenilik geldi. Bundan sonra telefonunu servise gönderip haftalarca beklemek istemeyen iPhone kullanıcıları; Apple'dan yedek parça sipariş ederek telefonlarını kendileri tamir edebilecekler.

iPhone 13’ün ekranının üçüncü bir dış parti tarafından tamir edilmesi halinde Face ID özelliğinin devre dışı kalmasının üzerine Apple, iPhone kullanıcılarından oldukça ağır eleştiriler almıştı. Gelen tepkilerin ardından bu uygulamanın gerçekleşmeyeceğini aktaran Apple, şimdi de hiç beklenmedik bir şekilde, telefon onarımlarını kişiler için daha kolay hale getirmesi kuvvetle muhtemel yeni bir adım atacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda Apple, yeni ‘Self Service Repair’ (Self-Servis Onarım) programını tanıttı. Bu program ile Apple, birlikte kullanıcıların orijinal yedek parça ve araçlar sipariş ederek, iPhone’larını kendi kendilerine onarabileceğini belirtti. Bir ilk olan bu program, kullanıcılar tarafından oldukça olumlu bir şekilde karşılandı.

Apple, programın tamir ve onarımdan anlayan kullanıcılara yönelik olduğu konusunda uyardı

Önümüzdeki yılın başlarında ilk olarak ABD’de kullanıma sunulması planlanan projenin, 2022 yılı boyunca daha fazla ülkede hizmet vermeye başlaması bekleniyor. IPhone'lara ek olarak Apple’ın M1 çipi tarafından desteklenen Mac’lerini de kapsayacak olan Self Service Repair programında, sipariş edilebilecek yedek parçalar ise ilk başlarda sınırlı sayıda olacak.

İlk olarak iPhone ekranlarına, bataryalara ve kameralara odaklanıp gelecek yıl diğer onarımları da mümkün kılacak olan program için şirket, “ Müşterinin güvenli bir şekilde onarım yapabilmesini sağlamak için önce Onarım Kılavuzu'nu incelemesi önemlidir. Ardından bir müşteri, Apple Self Servis Onarım Çevrimiçi Mağazasını kullanarak Apple orijinal parçaları ve araçları için sipariş verir. Onarımın ardından, kullanılmış parçalarını geri dönüşüm için iade eden müşteriler, satın aldıkları ürün için kredi alır. “ diyerek kullanıcı güvenliğini de vurguladı.

Onarım Kılavuzu gelecek:

Program dahilinde kendi onarımlarını kendileri yapmak isteyen kullanıcılar için bir Onarım Kılavuzu paylaşacak olan şirketin yeni çevrimiçi onarım mağazası, farklı cihaz modelleri için 200'den fazla yedek parça seçeneğine sahip olacak. Ayrıca kullanılmış parçaları iade edenler de işlem karşılığında kredi alacak.

Şirket, tamir ve onarım işlerinden pek de anlamayan müşterilerin kendi cihazlarını tamir etmeye çalışmalarının pek de akıllıca bir hareket olmayacağı konusundaysa “Self Servis Onarım, elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip bireysel teknisyenlere yöneliktir. “ şeklinde uyarıda bulundu ve bu kriterlere uymayan kullanıcıların sertifikalı Apple teknisyenlerine danışarak profesyonel bir yardım almaları gerektiğini tavsiye etti.