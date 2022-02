Apple iPhone’ları Pos Cihazına Dönüştürecek Özelliği Duyurdu

Apple, yalnızca iPhone kullanılarak ödeme alınmasını sağlayacak yeni ödeme özelliği Tap to Pay'i duyurdu. Özellik sayesinde satıcılar, müşterilerin iPhone'ları ya da temassız kartları üzerinden pos makinesi uzatır gibi iPhone uzatarak ödeme alabilecekler.

Günümüzde Wallet (Cüzdan) uygulamasıyla birlikte kullanıcılara kartlarını tek bir yerde saklama imkânı sunan Apple, bugün ödeme kolaylığı konusundaki rakiplerinin çok ötesine geçecek bir yeniliğe imza attı. Şirket, daha önce ortaya atılan iddiaları doğrulayan nitelikte yeni özelliği ‘Tap to Pay’i duyurdu.

Tap to Pay özelliği sayesinde iPhone sahibi olan müşteriler ve satıcılar, herhangi bir kart işlemi ya da nakit parayla uğraşmadan yalnızca telefonlarını birbirine yakınlaştırarak ödeme işlemi gerçekleştirebilecekler. Bunun yanı sıra satıcılar, MasterCard, Visa, Discover ve American Express kredi ve banka kartlarının temassız özelliğinden de faydalanarak yalnızca iPhone’ları üzerinden ödeme alabilecekler.

iPhone XS ve üzeri tüm modellerde kullanılabilecek:

Yapılan açıklamaya göre Tap to Pay özelliği, ödeme platformları ve geliştiriciler için uygulamalara entegre edilmek üzere kullanılabilecek. Stripe, Tap to Pay özelliğini kullanan ilk platform olacak. Tap to Pay özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılarınsa tek sahip olması gereken iPhone XS ve üzeri bir iPhone modeline ve bu özelliği destekleyen iOS sürümüne sahip olmaları olacak.

Kurulum aşamasından sonra satıcılar, yalnızca bir dokunuşla müşterilerinden NFC üzerinden ödeme alabilecek. Tap to Pay özelliği, Apple Pay’de de kullanılan veri koruma yongası Secure Element ile korunacak. Her bir alışveriş için ayrı ve benzersiz bir ID oluşturulacak. Tap to Pay özelliği, Apple Pay’i kabul eden pek çok satıcı tarafından desteklenecek. Özellik, önümüzdeki bahar döneminde ABD’deki kullanıcılar için yayımlanacak. Ayrıca özellik, bir sonraki iOS betasında geliştiriciler için kullanıma açılacak.