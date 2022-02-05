iPhone SE 3'ün Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

iPhone SE 3 söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Çok yakında gelecek bir Apple etkinliği de olunca bu söylentiler oldukça normal. Şimdi gelen haber ise bize Apple etkinliği ve iPhone SE 3'ün tanıtım tarihi için ilk kez net bir gün veriyor.

Neredeyse 1 aydır önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan Apple etkinliğinde tanıtılacak olan cihazların (en azından söylentilerinin) haberlerini sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu tarih yaklaştıkça (hâlâ net olarak bilinmese de) söylentilerin sayısı da aynı hızla artmaya devam ediyor. Bu cihazlardan en çok dikkat çekenlerden biri de şüphesiz yeni uygun fiyatlı iPhone modeli olan SE 3.

Bugünkü söylentimiz de yine iPhone SE 3 hakkında. Daha önce ortaya çıkan Apple patentlerine göre iPhone SE 3’ün ve yeni iPad’lerin yeni etkinlikte karşımıza çıkacağını ve Apple’ın iPhone SE 3’ü Hindistan’da test ediyor olabileceğini iletmiştik. Şimdiki söylentiye göre iPhone SE 3, ciddi anlamda kapıda.

iPhone SE 3 Mart’ta çıkıyor:

Bildiğiniz gibi iPhone SE’nin bugüne kadar iki jenerasyonu çıktı, bu çıkacak olan üçüncüsü. Daha önceki haberlerimizde iPhone SE 3’ün 2022’nin ilk çeyreğinde geleceği söylentisini aktarmıştık. Şimdiki söylenti, Ming-Chi Kuo isimli bir Apple analisti tarafından ortaya atıldı ve bu sayede tarih biraz daha kesinleşti. Analistten gelen açıklamalara göre iPhone SE 3 önümüzdeki Mart ayının 8'inde geliyor; yani yalnızca bir ay sonra.

Eğer diğer söylentiler de doğru ise iPhone SE 3, Apple’ın şu ana kadar piyasaya sürdüğü en ucuz iPhone modeli olacak. Siz söylentiler ve iPhone SE 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.