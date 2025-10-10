Tümü Webekno
Apple'dan "Tasarım dili nedir?" temalı video

Apple, Steve Jobs’un meşhur “Tasarım sadece nasıl göründüğü değil, nasıl çalıştığıdır” sözünden ilhamla yeni bir video yayınladı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, “Design Is How It Works” başlıklı kısa ama etkili bir video yayınladı. Videonun çıkış noktası, Steve Jobs’un yıllar önce söylediği ve şirketin tasarım anlayışını özetleyen söz: “Tasarım sadece nasıl göründüğü ve hissettirdiği değildir. Tasarım, nasıl çalıştığıdır.”

Videoda, Apple ürünlerinin sadece şık görünmekle kalmadığı; aynı zamanda kullanıcı deneyimi açısından akıcı, sade ve işlevsel olması gerektiği vurgulanıyor. Arayüzler, cihaz tasarımı ve yazılım bütünlüğü gibi unsurların hepsi, bu yaklaşım doğrultusunda ele alınıyor.

Sunumun bu kısmı, izleyiciye nostaljik ama aynı zamanda geleceğe dönük bir mesaj veriyor: Apple hâlâ Jobs’un temel ilkelerine sadık. Tasarımın, sadece dış yüzey değil, iç işleyişle birlikte düşünülmesi gerektiği fikri bir kez daha hatırlatılıyor.

