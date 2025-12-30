Tümü Webekno
Apple Ürünlerini Üreten Firma, Siber Saldırıya Uğradı!

Apple'ın Çin'de bulunan bir tedarikçisinin siber saldırıya uğradığı bildirildi. Hassas üretim verilerinin tehlikeye girmiş olma ihtimali var.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, iPhone üretimi için Çin gibi ülkelerden firmalarla ortaklaşa çalışıyor. Ancak bugün DigiTimes tarafından paylaşılan bir habere göre şirketin Çin’de bulunan bir tedarikçisi bu ayın başlarında ciddi bir siber saldırıyla karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre Apple ürünlerini üreten bir tedarikçi saldırıya uğradı ancak firmanın ismi, ne ürettiği veya başka bir detayı paylaşılmadı. Sorunların çözüldüğü ancak olayla bağlantılı kayıp veya aksaklık olup olmadığının belirlenmesi için iç değerlendirmelerin devam ettiği de bildirilmiş.

Hassas üretim bilgileri ve üretim verileri tehlikeye girmiş olabillir

DigiTimes’ın konuya yakın kaynaklarına göre Apple tedarikçisinin yaşadığı bu siber saldırı, Apple’ın hassas üretim bilgilerini veya üretim verilerini tehlikeye atmış olabilir. Maalesef saldırı hakkında detay çok az olduğu için bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Herhangi bir veri sızıntısı yaşanıp yaşanmadığını bilmiyoruz.

Saldırının ne zaman olduğu da belirsiz. Sadece aralık ayının başlarında yaşandığı aktarılmış. Ayrıca Apple’ın üretimde bir değişiklik yapmak yerine tedarikçilerden siber güvenlik altyapısını güçlendirmelerini ve iç kontrolleri sıkılaştırmalarını talep etmeyi tercih ettiği de aktarılmış. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra ihlalin ciddiyeti ve neler olduğu konusunda daha net bilgiler gelecektir.

