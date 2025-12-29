Apple'ın Test Ettiği Rengarenk AirPods Kutularının Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Yeni ortaya çıkan görseller, Apple'ın ilk başta AirPods modellerinin kutularında iPhone 5c benzeri parlak renkli tasarımlar denediğin ancak sonrasında vazgeçtiğini ortaya koydu.

Apple’ın en çok ilgi gören cihazlarından biri şüphesiz AirPods kulaklıklarıdır. Dünyanın en çok satan kulaklıkları arasında yer almayı başaran bu modellerin en bilinen özellikleri de renkleridir. Öyle ki AirPods çıktığındann beri hem kutuları hem de kulaklıkların kendileri sadece beyaz renkte sunuluyor.

Ancak ortaya çıkan bir sızıntı, Apple’ın en başta farklı bir yaklaşımı test ettiğini ancak bundan sonrasında vazgeçtiğini ortaya koydu. Kosutami isimli kaynak tarafından paylaşılan görsellere göre şirket, ilk AirPods modelinde parlak, iPhone 5c benzeri renkleri test etmiş.

İlk AirPods kutuları, bu tarz renklerle gelebilirmiş

Paylaşılan görsellere baktığımızda Apple’ın AirPods modelinde parlak renk seçeneklerini test ettiğini görebiliyoruz. Kulaklıkların kendileri hâlâ beyaz ancak kutularda farklı renk seçenekleri yer alıyor. Görsellerde sarı ve pembe seçenekler var. Bu renklerin iPhone 5c’de gördüğümüz parlak renklere benzediğini söylemek mümkün. Kutuların içi de hâlâ beyaz.

Bu tasarımlar, hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Öyle ki Apple, 2016’da ilk AirPods’u tanıttığında cihazı sadece beyaz renkli kutuyla piyasaya sürdü. O günden bu yana çıkan tüm AirPods ve AirPods Pro modellerinde de yalnızca beyaz renk kullanıldı. Beyaz renk, şirket ile özdeşleşerek âdeta bir marka kimliği hâline geldi. Renk seçenekleri yalnızca kulak üstü tipte bir kulaklık olan AirPods Max’te var.

Geçtiğimiz yıllarda da Apple’ın farklı AirPods renkleri test ettiğine dair sızınıtlar çıkmıştı. 2023’te ortaya çıkan bilgilerde şirketin geçmişte pembe dahil olmak üzere iPhone 7 modelleriyle uyumlu 5 farklı AirPods rengi test ettiği ancak hiçbirinin gerçeğe dönüşmediği görülmüştü.