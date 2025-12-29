Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple'ın Test Ettiği Rengarenk AirPods Kutularının Fotoğrafları Ortaya Çıktı!

Yeni ortaya çıkan görseller, Apple'ın ilk başta AirPods modellerinin kutularında iPhone 5c benzeri parlak renkli tasarımlar denediğin ancak sonrasında vazgeçtiğini ortaya koydu.

Apple'ın Test Ettiği Rengarenk AirPods Kutularının Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın en çok ilgi gören cihazlarından biri şüphesiz AirPods kulaklıklarıdır. Dünyanın en çok satan kulaklıkları arasında yer almayı başaran bu modellerin en bilinen özellikleri de renkleridir. Öyle ki AirPods çıktığındann beri hem kutuları hem de kulaklıkların kendileri sadece beyaz renkte sunuluyor.

Ancak ortaya çıkan bir sızıntı, Apple’ın en başta farklı bir yaklaşımı test ettiğini ancak bundan sonrasında vazgeçtiğini ortaya koydu. Kosutami isimli kaynak tarafından paylaşılan görsellere göre şirket, ilk AirPods modelinde parlak, iPhone 5c benzeri renkleri test etmiş.

İlk AirPods kutuları, bu tarz renklerle gelebilirmiş

airp2

Paylaşılan görsellere baktığımızda Apple’ın AirPods modelinde parlak renk seçeneklerini test ettiğini görebiliyoruz. Kulaklıkların kendileri hâlâ beyaz ancak kutularda farklı renk seçenekleri yer alıyor. Görsellerde sarı ve pembe seçenekler var. Bu renklerin iPhone 5c’de gördüğümüz parlak renklere benzediğini söylemek mümkün. Kutuların içi de hâlâ beyaz.

Bu tasarımlar, hiçbir zaman gerçeğe dönüşmedi. Öyle ki Apple, 2016’da ilk AirPods’u tanıttığında cihazı sadece beyaz renkli kutuyla piyasaya sürdü. O günden bu yana çıkan tüm AirPods ve AirPods Pro modellerinde de yalnızca beyaz renk kullanıldı. Beyaz renk, şirket ile özdeşleşerek âdeta bir marka kimliği hâline geldi. Renk seçenekleri yalnızca kulak üstü tipte bir kulaklık olan AirPods Max’te var.

airp1

Geçtiğimiz yıllarda da Apple’ın farklı AirPods renkleri test ettiğine dair sızınıtlar çıkmıştı. 2023’te ortaya çıkan bilgilerde şirketin geçmişte pembe dahil olmak üzere iPhone 7 modelleriyle uyumlu 5 farklı AirPods rengi test ettiği ancak hiçbirinin gerçeğe dönüşmediği görülmüştü.

Her iPhone'da Farklı Renk Sunan Apple, AirPods'u Neden Sadece Beyaz Yapıyor? Her iPhone'da Farklı Renk Sunan Apple, AirPods'u Neden Sadece Beyaz Yapıyor?
Apple airpods

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim