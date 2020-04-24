Apple Artık Resmi Bir TikTok Hesabına Sahip

Apple, sosyal medya hesaplarına bir yenisini daha ekledi. Şirket, son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'ta kendisi için resmi bir hesap oluşturdu. Oluşturulan hesap, şu an için boş ve çok az kişi tarafından takip ediliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bugün tüketicilere onlarca ürünle hizmet veriyor. Teknoloji tutkunları, Apple tarafından üretilen akıllı telefonların yanı sıra tablet ve diğer tüketici elektroniği grubu ürünlerini yakından takip ediyorlar. Apple, piyasaya sürdüğü teknolojik ürünlerin reklamlarını ise daha çok interneti kullanarak, sosyal medya ya da diğer çevrimiçi platformlar üzerinden gerçekleştiriyor.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Apple'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlardan bahsediyoruz. Şimdi hesaplara, yeni bir platform daha eklenmiş gibi görünüyor. Apple, son dönemlerin en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'ta kendisine resmi bir hesap açtı. Apple bundan sonra; Instagram, Facebook ve YouTube'un yanı sıra TikTok'ta da paylaşım yapacak.

Apple'ın TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı

Apple tarafından açılan TikTok hesabından şu ana kadar herhangi bir paylaşım yapılmadı. Ayrıca Apple, resmi TikTok hesabından herhangi bir kişi ya da kurumu da takip etmedi ve herhangi birisinin paylaşımını beğenmedi. Ancak şirket, önümüzdeki günlerde bu platform üzerinden de paylaşımlarına başlayacak ve ürün tanıtımlarını, TikTok üzerinden de paylaşacak gibi görünüyor.

Apple'ın TikTok üzerinden oluşturduğu resmi hesaba "@apple" kullanıcı adıyla ulaşılabiliyor. Görünüşe göre tüketiciler, Apple'ın TikTok hesabını henüz tam anlamıyla keşfedebilmiş durumda değiller. Çünkü Apple'ın TikTok hesabı, şu an için çok az kişi tarafından takip ediliyor. Ancak Apple, TikTok'ta paylaşım yapmaya başladıktan sonra bu hesabın popülaritesinin yükselmesi ve daha çok kullanıcı tarafından takip edilmesi bekleniyor.