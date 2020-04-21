Apple'dan Yeni iPad Pro İçin Sinek Kuşlu Tanıtım Videosu

Apple, 2020 model iPad Pro için yeni bir tanıtım videosu hazırladı. Hazırlanan video, iPad Pro'nun hareketli kılıfına ve Magic Keyboard'a vurgu yapıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşık 1 ay önce düzenlediği bir etkinlikle yeni iPad Pro modelini duyurdu. Şirket, yeni iPad Pro ile ilgili yaptığı açıklamalarda yeni modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi olarak bu ürününün trackpad desteğine sahip olmasını gösterdi. Bu özellik, iPad Pro'nun hem tablet hem de dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilmesinin önünü açıyordu.

Apple, iPad modellerini dizüstü bilgisayarlarla kıyaslamayı seviyor. Şirket, yeni ürünlerini tanıtmak amacıyla oluşturduğu tanıtım videolarında da bu konuya sık sık değiniyor. Apple şimdi, 2020 model iPad Pro için yeni bir tanıtım videosu oluşturdu ve oluşturulan bu video, 2020 model iPad Pro'nun trackpad desteğini de içeren hareketli kılıf ve "Magic Keyboard"u ön plana çıkarıyor.

Apple, 2020 model iPad Pro için oluşturduğu tanıtım videosunda bir sinek kuşu kullanıyor. Sinek kuşları, küçük yapılarına rağmen havada asılı kalabilecek hızlı kanat çırpma yetenekleriyle bilinirler. Apple da bu kuştan ilham alarak iPad Pro için hazırladığı tanıtım videosunda iPad Pro'nun hareketli kılıfına ve Magic Keyboard'a vurgu yapıyor.

Apple, iPadOS 13.4'le birlikte fare ve trackpadlerin uyumluluğunu ciddi anlamda geliştirdi. Dolayısıyla şirketin yeni nesil iPad Pro modellerinde çok daha işlevsel bir Magic Keyboard'un görülmesi kaçınılmazdı.

Apple'ın 2020 model iPad Pro için hazırladığı sinek kuşu temalı tanıtım videosu