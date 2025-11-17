Tümü Webekno
Apple'da Tim Cook Devri Sona Eriyor Olabilir: Peki Yerine Kim Geçecek?

Financial Times, Apple CEO'su Tim Cook'un görevi bırakmaya hazırlandığını ileri sürdü. Konuya aşina kaynaklara göre Apple, yeni CEO için arayışı hızlandırdı. Peki ne oldu da Tim Cook, görevden ayrılmaya karar verdi?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ağustos 2011'den beri şirketin CEO'luk görevini yürüten Tim Cook'un, koltuğunu boşaltacağı iddia edildi. Yönetim kurulu ile Tim Cook arasında bir anlaşmazlığın olup olmadığı bilinmezken, kararın 2026 yılı içerisinde uygulamaya konacağı ifade ediliyor.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre Apple, yeni CEO'nun kim olacağına dair kesin bir karar vermedi. Ancak "John Ternus" ismi, bu noktada önemli çıkıyor. Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışan Ternus, 2001 yılında Apple'a katıldı ve hâliyle şirket kültürüne oldukça aşina bir isim. Yani John Ternus'un Apple'ın yeni CEO'su olma ihtimali oldukça yüksek.

Apple, son dönemlerde zaten yaprak dökümü yaşıyor!

Aslına bakacak olursak Apple, son dönemlerde önemli bir yeniden yapılanma sürecine girmiş gibi görünüyor. Zira Apple COO'su Jeff Williams, daha geçtiğimiz hafta emekliye ayrıldı. Ayrıca uzun zamandır CFO olarak çalışan Luca Maestri de birkaç ay önce istifasını verdi. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Apple'da bir yaprak dökümü yaşandığını, bu yaprak dökümünün Tim Cook'u da etkileyebileceğini söyleyebiliriz.

Elon Musk'ın Apple ve OpenAI'a Karşı Açtığı Davayla İlgili Yeni Karar: Apple'ın Hoşuna Gitmeyecek! Elon Musk'ın Apple ve OpenAI'a Karşı Açtığı Davayla İlgili Yeni Karar: Apple'ın Hoşuna Gitmeyecek!

Financial Times'ın gündeme getirdiği iddia, Apple'ın duayen kaynaklarından Mark Gurman'ı ikna etmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gurman, böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Ancak şöyle bir gerçek var ki Tim Cook, artık 65 yaşında. Yani Apple, şimdi olmasa bile yakın bir gelecekte Tim Cook'un yerine yeni bir isim bakmak zorunda kalacak.

