Elon Musk'ın Apple ve OpenAI'a Karşı Açtığı Davayla İlgili Yeni Karar: Apple'ın Hoşuna Gitmeyecek!

Elon Musk'ın aylar önce Apple ve OpenAI'a karşı açtığı davayla ilgili mahkeme Apple'ın talebini geri çevirdi ve taraflardan savunma istedi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Elon Musk’ın X Corp. ve xAI tarafından Apple ile OpenAI’a karşı açtığı rekabet davasının reddedilmesi talebini geri çevirdi. Hakim Mark Pittman, gerekçesini açıklamasa da taraflardan davaya ilişkin ayrıntılı savunmalarını sunmalarını istedi. Davanın reddedilmesi talebi doğrudan Apple tarafından gelmişti.

Dava, Apple’ın OpenAI teknolojisini iPhone işletim sistemine entegre ederek yapay zekâ pazarında rekabeti bastırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini sınırladığı iddiasıyla milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle Elon Musk tarafından açılmıştı.

Apple ve OpenAI savunma vermek zorunda

Apple ve OpenAI ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. OpenAI, Musk’ın şirketini “hukuki savaş yürütmekle” suçlarken bunun Sam Altman ile Musk arasındaki yıllardır süren gerginliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Apple cephesi ise OpenAI ile özel bir anlaşmalarının olmadığını, gelecekte farklı yapay zekâ şirketleriyle de iş birliği yapmayı planladıklarını söylüyor.

Davanın ilerlemesi hâlinde Apple’ın ekosistem stratejileri ve OpenAI’ın pazar konumlandırması mahkeme incelemesine açılabilir. Yani bu da tüm herkesin öğreneceği anlamına geliyor.

Ayrıca uzmanlar, mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği kararın yalnızca bu üç dev şirketi değil, yapay zekâ alanındaki tüm şirketleri yakından ilgilendireceğini belirtiyor. Şimdilik daha fazla gelişme yok ama davanın ileriki aşamalarında sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.

Peki sizce bu davada kim haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.