Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Elon Musk'ın Apple ve OpenAI'a Karşı Açtığı Davayla İlgili Yeni Karar: Apple'ın Hoşuna Gitmeyecek!

Elon Musk'ın aylar önce Apple ve OpenAI'a karşı açtığı davayla ilgili mahkeme Apple'ın talebini geri çevirdi ve taraflardan savunma istedi.

Elon Musk'ın Apple ve OpenAI'a Karşı Açtığı Davayla İlgili Yeni Karar: Apple'ın Hoşuna Gitmeyecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’nin Teksas eyaletindeki federal mahkeme, Elon Musk’ın X Corp. ve xAI tarafından Apple ile OpenAI’a karşı açtığı rekabet davasının reddedilmesi talebini geri çevirdi. Hakim Mark Pittman, gerekçesini açıklamasa da taraflardan davaya ilişkin ayrıntılı savunmalarını sunmalarını istedi. Davanın reddedilmesi talebi doğrudan Apple tarafından gelmişti.

Dava, Apple’ın OpenAI teknolojisini iPhone işletim sistemine entegre ederek yapay zekâ pazarında rekabeti bastırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini sınırladığı iddiasıyla milyarlarca dolarlık tazminat talebiyle Elon Musk tarafından açılmıştı.

Apple ve OpenAI savunma vermek zorunda

2

Apple ve OpenAI ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. OpenAI, Musk’ın şirketini “hukuki savaş yürütmekle” suçlarken bunun Sam Altman ile Musk arasındaki yıllardır süren gerginliğin bir sonucu olduğunu savunuyor. Apple cephesi ise OpenAI ile özel bir anlaşmalarının olmadığını, gelecekte farklı yapay zekâ şirketleriyle de iş birliği yapmayı planladıklarını söylüyor.

Davanın ilerlemesi hâlinde Apple’ın ekosistem stratejileri ve OpenAI’ın pazar konumlandırması mahkeme incelemesine açılabilir. Yani bu da tüm herkesin öğreneceği anlamına geliyor.

Ayrıca uzmanlar, mahkemenin ilerleyen süreçte vereceği kararın yalnızca bu üç dev şirketi değil, yapay zekâ alanındaki tüm şirketleri yakından ilgilendireceğini belirtiyor. Şimdilik daha fazla gelişme yok ama davanın ileriki aşamalarında sizlere gelişmeleri aktarıyor olacağız.

Elon Musk Açıkladı: "Uçan" Otomobil Tesla Roadster Bu Yıl Tanıtılacak Elon Musk Açıkladı: "Uçan" Otomobil Tesla Roadster Bu Yıl Tanıtılacak
Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı Elon Musk, Yapay Zekâ ile Geliştirilen İlk Oyunlarının Ne Zaman Çıkacağını Açıkladı

Peki sizce bu davada kim haklı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Yeni PC Emülatörü GameHub Çıktı: Steam Oyunlarını Artık Telefondan Oynamak Mümkün!

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Teknoloji Mezarlığı: Büyük Umutlarla Piyasaya Sürülüp Tutmayan Telefonlar

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

Renault Megane'a Veda Zamanı: Üretimin Biteceği Tarih Açıklandı

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

PlayStation 5'in Ucuz Versiyonu Duyuruldu (Ama...)

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim