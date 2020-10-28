Apple söz konusu olduğunda sözüne en fazla güvenilen analistler arasında yer alan Neil Cybart, Apple'ın toplamda 1 milyar iPhone kullanıcısı barajını aştığını öne sürdü.

En güvenilir Apple analistlerinden biri olarak gösterilen Neil Cybart, Cupertinolu şirketin önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını öne sürdü. Above Avalon blogda yeni bir yazı paylaşan Cybart, Apple’ın geçtiğimiz ay toplamda 1 milyar iPhone kullanıcısına ulaştığını tahmin ettiğini belirtti.

Apple, 2018 yılı itibarıyla iPhone satış adedini açıklamayı bıraktığından bu yana iPhone’ların kaçar adet sattığını tam olarak bilmiyoruz. Spekülasyonlar, Apple’ın 2018’de iPhone satışlarında zirveyi gördüğü ve iPhone satışları düşüşe geçtiği için de satış adedini açıklamayı bıraktığı yönündeydi.

Cybart’a göre iPhone satışlarında düşüş yaşanıyor olması, Apple için işlerin kötüye gittiğini göstermiyor. Cybart, Apple’ın Wall Street’teki yatırımcıların iPhone satışlarına bakarak yanlış anlamlar çıkardığını bildiğini, bu nedenle de satış adedi açıklamayı bıraktığını söylerken, iPhone kullanıcı sayısının satış adediyle ölçülemeyeceğini ifade ediyor.

Cybart’a göre Android’dan iPhone’a geçen kullanıcı sayısı, mevcut iPhone’unu yükseltenlere kıyasla oldukça az. Bu nedenle Apple’ın sadık bir kullanıcı kitlesi olduğunun söylenebileceğini ifade eden Cybart, satış adedinin ikinci el iPhone alım-satımlarını ya da aile içi iPhone takasını göstermediğini aktardı.

Apple’ın 2019 mali yılı başında 900 milyon iPhone kullanıcısına sahip olduğu biliniyor. Aradan geçen süre ve o günden bu güne tanıtılan iki iPhone ailesini dikkate aldığımızda 1 milyar iPhone kullanıcısına ulaşıldığı yönündeki tahminin gerçek olma ihtimalinin epey yüksek olduğunu söyleyebiliriz.