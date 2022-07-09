Apple, yolculuktayken sürücülerin etrafından daha fazla haberdar olabileceği, AirPods’lara ait olduğu düşünülen yeni bir patent aldı.

Apple’ın patent haberleri her zaman Apple hayranlarını heyecanlandırır. Daha geçtiğimiz günlerde sizlere Apple’ın yeni bir dokunmatik ekran patenti aldığından bahsetmiştik. Patente göre yeni çıkacak iPhone, iPad ve Watch cihazlarda suyun altında bile çalışabilen ekranlara sahip olabilir.

Apple, yine bir patent haberi ile karşımızda. Şirketin yeni AirPods’lara ait olduğuna inanılan bu patentle birlikte trafikte insanların hayatları kurtulabilir. Gelin Apple’ın yeni aldığı patente beraber göz atalım.

Sürücüler yeni AirPods’lar ile daha güvende olacak

Söylentiye göre Apple, AirPods’ları kalp ritmi takibi gibi özellikler dahil olmak üzere sağlık ile alakalı özellikler ile güncelleyecek. Apple’ın son aldığı patent de bununla alakalı, insanların yolda daha güvenli yolculuk yapmasını sağlayacak.

Şirket, AirPods’lara Contextual Audio (Bağlamsal Ses) getirmeyi planlıyor. Bu ne demek? İnsanlar yoldayken AirPods kullandıkları sırada çevredeki önemli şeyleri yapay zekâ sayesinde duymaya devam edebilecekler. Bu seslerin arasında araba kornası ve ambulans sireni yer alıyor.

Bu arka plan ses sistemi, kullanıcının cep telefonu veya Apple Watch’ı tarafından toplanan GPS verilerini ve diğer sensör parametrelerini kullanarak eşleşen sol veya sağ kulaklığın seviyesini değiştirerek kullanıcının yolculuk yönünü ve hızını belirleyebilecek. Bu sayede sürücü, yolculuğunun farkında olacak ve kaza riski azalacak.

AirPods'lar ve diğer cihazlar aynı anda farklı belirli verileri algıladığında sistem, sürücüyü dikkatli olmaları konusunda uyarmak için iPhone veya Apple Watch'ta kayıtlı alarm sesini çalacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.