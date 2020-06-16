Apple’dan, Bir Türk’ün de Etiketlendiği Kafa Karıştıran Tweet

Geçtiğimiz dakikalarda Twitter üzerinde oldukça garip anlar yaşandı. Apple'ın resmi Twitter hesabı, Türk bir yazılımcıyı etiketleyerek paylaşımda bulundu ancak olaylar, iletişime geçtiğimiz Türk yazılımcının açıklamalarıyla daha da garip bir hâl aldı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, bugün herkese fazlasıyla ilginç gelen bir olayın öznesi oldu. Şirket, Türkiye saati ile bugün 20.17’de resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Apple, paylaştığı tweette Türk bir yazılımcının hesabını etiketledi fakat işler bundan sonra daha da garip bir hâl aldı.

Teknoloji anlamında öncü şirketlerden biri olan Apple, paylaştığı tweette ‘Yiğit Ali Demir’ isimli Twitter kullanıcısını etiketleyerek “Tüm sistemler hazır. WWDC20 22 Haziran’da başlamadan önce sana bir hatırlatma göndereceğiz. Çekilmek için #stop şeklinde cevap ver” ifadesine yer verdi.

Apple'ın resmi Twitter hesabından kendisini mention'ladı:

Apple tarafından atılan bu tweetin gizemini biz çözememiş olsak da Apple’ın etiketlediği Türk yazılımcı Yiğit Ali Demir, Apple’ın tweetine kendi cümlelerini ekleyince ortalık iyice karıştı. Yiğit Ali Demir, Apple’ın paylaşımına biz Webtekno’yu ve diğer 3 haber sitesini etiketleyerek aşağıdaki ifadeyi yazdı:

“Apple sistem açığını bulan hekır kendine menşın attırdı. Verilen ödülü kabul etmeyen Y.A.D. , 'Biz ekmeğimizin peşindeyiz kardeşim' ifadelerini kullandı.”

Tüm bunların ardından kendisiyle iletişime geçtiğimiz Yiğit Ali Demir’den olayı anlamamız için birkaç ipucu da istedik. Yiğit Ali Demir, bize Twitter üzerinden verdiği cevapta Apple’ın doğrulama sisteminde bulunan bir açıktan yararlanarak kendisini etiketlediğini söyledi. Yiğit Ali Demir, Burpsuite kullanarak işlemi gerçekleştirdiğini ve exploit yazmak için Python programlama dilini kullandığını da belirtti.

Tüm bu olaylar sırasındaysa şu anda da geçerli olmak üzere Apple’ın Twitter hesabında oldukça garip bir şey yaşanıyor. Şirketin resmi Twitter hesabında paylaşılan hiçbir tweet, hesabın ‘Tweetler’ ya da ‘Tweetler ve Yanıtlar’ sekmelerinde gözükmüyor. Yani Apple’ın resmi Twitter hesabı, 4,4 milyon kullanıcı tarafından takip edilen doğrulanmış boş bir hesap olarak gözüküyor.