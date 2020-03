ABD'li teknoloji devi Apple, çevrimiçi dizi ve film platformu Apple TV+'da birçok yapımının çekimlerini koronavirüs nedeniyle erteledi. Şirket, çekimlerin ve yapımların ne zaman devam edeceğine dair bir açıklama yapmadı.

Son 3 aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Çin dışındaki ülkelerde oldukça ölümcül olmaya başlayınca bütün dünyada hayat neredeyse durma noktasına geldi. Eğlence sektörünün ana damarlarından birisi olan Hollywood’da bile çekimlerin ve yapımların büyük çoğunluğu ertelendi.

ABD’li silikon vadisi devi Apple, koronavirüs nedeniyle kendi çalışanlarını ve toplumu korumak için birçok önlem aldı. Şirketin aldığı bu önlemlere bugün bir yenisi daha eklendi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesiyle Apple, Apple TV+’da yapım aşamasında olan birçok yapımı erteledi.

Apple TV+'daki birçok yapım ertelendi:

Apple TV+’da yer alan ve yeni önlemle birlikte ertelenen yapımlar arasında platformun sevilen dizileri See, Servant, For All Mankind ve Mythic Quest: Raven’s Banquet de yer aldı. Saydığımız tüm dizilerin ikinci sezonları çok yakın bir tarihte izleyicileriyle buluşacaktı.

Tüm bunlar dışında kısa süre önce Jennifer Aniston ve Steve Carell’in yer aldığı The Morning Show’un da iptal edildiğini öğrenmiştik. Buna ek olarak Stephen King’in romanından uyarlanacak mini dizi Lisey’s Story de Apple tarafından ertelenen yapımlar arasında yer aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının arttığı şu günlerde virüs, dünyada neredeyse her sektörü olumsuz etkiliyor. Teknoloji devi Apple, günümüzde birden fazla sektörün içinde yer aldığı için bu virüsten belki de diğer şirketlere göre daha fazla etkileniyor.

Apple TV+’da çekimi ertelenen yapımların ne zaman yeniden yapım aşamasına gireceğine dair bir bilgi henüz bulunmuyor. Apple dışında eğlence sektörünün zirvesinde yer alan Netflix de dünya çapında başarıya ulaşmış yapımlarıyla birlikte tüm çekimlerini erteleme kararı almıştı.