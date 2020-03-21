Dünya genelinde binlerce insana bulaşıp insanları evine kapatan koronavirüs (COVID-19), pek çok sektörü de durdurma noktasına getirdi. Bu sektörlerden biri de sinema sektörü oldu. Kısa süre önce vizyona giren onlarca film, insanların evinden çıkıp sinemaya gidememesinden dolayı gişede istediği başarıyı sağlayamadı. Bu durum yapımcılar için büyük sıkıntılar oluştursa da biz izleyiciler için olumlu bir tarafı varmış gibi görünüyor.
Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarının tamamen boş olması, film yapımcılarını dijital alternatiflere yönelmeye itti. Bugünkü haberimizde henüz çıkışının ardından çok kısa bir zaman geçmesine rağmen dijitale gelen veya çok yakında gelecek 10 filmi listeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım:
Koronavirüs Nedeniyle Erken Yayınlanan 10 Film
Onward
- Vizyona Giriş Tarihi: 29 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020
The Invisible Man
- Vizyona Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020
The Hunt
- Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mart 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020
Emma
- Vizyona Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020
Star Wars: The Rise of Skywalker
- Vizyona Giriş Tarihi: 20 Aralık 2019
- Dijital Çıkış Tarihi: 13 Mart 2020
Frozen 2
- Vizyona Giriş Tarihi: 20 Kasım 2019
- Dijital Çıkış Tarihi: 15 Mart 2020
Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn
- Vizyona Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 24 Mart 2020
Bloodshot
- Vizyona Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 24 Mart 2020
Trolls World Tour
- Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mart 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 10 Nisan 2020
Sonic the Hedgehog
- Vizyona Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020
- Dijital Çıkış Tarihi: 31 Mart 2020
Dijitalde yayınlanan veya çok yakında yayınlanacak olan filmler şimdilik bu şekilde. Çok yakında yeni filmlerin de erkenden dijitale çıktığını görebiliriz. Özellikle evde kalmamız gereken bu günlerde, sinema filmlerinin ayağımıza geldiğini görmek güzel.