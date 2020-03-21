Koronavirüs, pek çok sektör gibi sinema sektörünü de derinden yaraladı. Son dönemde çıkış yapan pek çok film, sosyal mesafe gerekçesiyle beklenen izleyiciye ulaşamadı. Bu sebeple de filmler, beklenenden erken dijital platformlarda yayınlanacak.

Dünya genelinde binlerce insana bulaşıp insanları evine kapatan koronavirüs (COVID-19), pek çok sektörü de durdurma noktasına getirdi. Bu sektörlerden biri de sinema sektörü oldu. Kısa süre önce vizyona giren onlarca film, insanların evinden çıkıp sinemaya gidememesinden dolayı gişede istediği başarıyı sağlayamadı. Bu durum yapımcılar için büyük sıkıntılar oluştursa da biz izleyiciler için olumlu bir tarafı varmış gibi görünüyor.

Koronavirüs nedeniyle sinema salonlarının tamamen boş olması, film yapımcılarını dijital alternatiflere yönelmeye itti. Bugünkü haberimizde henüz çıkışının ardından çok kısa bir zaman geçmesine rağmen dijitale gelen veya çok yakında gelecek 10 filmi listeleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım:

Koronavirüs Nedeniyle Erken Yayınlanan 10 Film

Onward

Vizyona Giriş Tarihi: 29 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

The Invisible Man

Vizyona Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

The Hunt

Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mart 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Emma

Vizyona Giriş Tarihi: 13 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 20 Mart 2020

Star Wars: The Rise of Skywalker

Vizyona Giriş Tarihi: 20 Aralık 2019

Dijital Çıkış Tarihi: 13 Mart 2020

Frozen 2

Vizyona Giriş Tarihi: 20 Kasım 2019

Dijital Çıkış Tarihi: 15 Mart 2020

Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn

Vizyona Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 24 Mart 2020

Bloodshot

Vizyona Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 24 Mart 2020

Trolls World Tour

Vizyona Giriş Tarihi: 11 Mart 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 10 Nisan 2020

Sonic the Hedgehog

Vizyona Giriş Tarihi: 14 Şubat 2020

Dijital Çıkış Tarihi: 31 Mart 2020

Dijitalde yayınlanan veya çok yakında yayınlanacak olan filmler şimdilik bu şekilde. Çok yakında yeni filmlerin de erkenden dijitale çıktığını görebiliriz. Özellikle evde kalmamız gereken bu günlerde, sinema filmlerinin ayağımıza geldiğini görmek güzel.