Geçtiğimiz yıl başlattığı yeni çevrimiçi yayın platformu Apple TV+ ile Netflix liderliğindeki sektöre iddialı bir giriş yapan Apple, Steven Spielberg imzalı Antoloji serisi Amazing Stories’in ilk fragmanını paylaştı.

Hollywood’un en başarılı yönetmenlerinden Steven Spielberg’ün prodüktörlüğünü yaptığı ve mutfağında Martin Scorsese, Tim Burton ve Danny De Vito gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu 80’lerin unutulmaz dizisi Amazing Stories geri dönüyor.

Bilim kurgu, korku ve fantezi unsurlarını olağanüstü bir şekilde harmanlayan ve her bölümünde izleyicilere müthiş bir heyecan yaratan antoloji serisi, ilk olarak 1985 yılında NBC kanalında yayınlanmıştı. Ne var ki dizinin televizyondaki macerası yalnızca iki sene sürdü. Bugün gişe rekorları kıran pek çok Hollywood yapımına ilham olan Amazing Stories, bir dönemin gençlerini ve çocuklarını ekran başına kitlemeyi başarmıştı.

Amazing Stories'in yeni versiyonunda beş farklı hikaye izleyeceğiz

Online dizi ve film sektörüne 1 milyar dolar yatırımla giren Apple, 2017 yılında Spielberg ile çok kapsamlı bir içerik anlaşmasına imza atmıştı. O tarihten beri, ünlü yönetmenin yapım şirketi Amblin Television ile birlikte Amazing Stories’in yeni bölümlerini çeken Cupertinolu şirket, merakla beklenen serinin ilk fragmanını nihayet paylaştı.

Bilim-kurgu, korku temalı fantastik dizinin ilk sezonunda beş farklı hikaye izleyeceğiz. Serideki her bölümün ve senaryonun altında farklı bir ismin imzası bulunuyor. Amazing Stories’in yeni versiyonuna dair çıkan bazı haberler, dizideki her bölümün 5 milyon dolar bütçeye sahip olacağı yönündeydi.

Fragmandan yola çıkarak, seride pek çok etkileyici görsel efektin olacağını söyleyebiliriz. Büyük bir mirasın üzerine kurulan Amazing Stories’in başarılı olup olmayacağını zamanla göreceğiz. Spielberg’ün imzasını taşıyan efsane serinin yeni uyarlaması, 6 Mart tarihinde Apple TV+ platformunda başlayacak.

Amazing Stories fragmanı