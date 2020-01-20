Apple, TV+ hizmetini yeni projelerle genişletmeye hazırlanıyor. Teknoloji devi, komedi türündeki yeni müzikal animasyon dizisi Central Park'ı duyurdu. Komedi türündeki Central Park'ın bu yaz yayınlanması bekleniyor.

Apple, bugün gerçekleşen Screen Actors Guild Ödülleri'nden önce TV+ hizmetine getireceği yeni projelerini açıkladı. Teknoloji devi, Bob's Burgers'ın yaratıcısı Loren Bouchard, yapımcısı Nora Smith ve Karlar Ülkesi'nde Olaf'ı seslendiren Josh Gad'ın yer aldığı komedi türündeki yeni müzikal animasyon dizisi Central Park'ı duyurdu.

Apple TV+'ın yeni dizisi, ABD'nin New York eyaletindeki Central Park'ta yaşayan bir ailenin, yeşil alanı betona çevirmek isteyen bir otel mirasçısına karşı direnişini konu alacak. Dizinin yapımcılığını üstlenen Bouchard, siyahi bir baba ve beyaz bir annenin kızı olan, Bell adlı genç bir karakteri canlandıracağını açıkladı.

Central Park'ın seslendirme kadrosunda, projede baş yapımcı olan Josh Gad'ın yanı sıra, Leslie Odom Jr., Kristen Bell, Kathryn Hahn, Tituss Burgess, Daveed Diggs ve Stanley Tucci gibi isimler yer alıyor. Apple, dizinin bu yılın yaz aylarında ekranlara geleceğini açıkladı.

Apple'ın TV+ hizmetine Central Park'ın yanı sıra birçok yeni proje dahil olacak. Steven Spielberg dizisi Amazing Stories 6 Mart'ta, lüks konut belgeseli olan Home 17 Nisan'da gelecek. Chris Evans'ın gerilim filmi Defending Jacob, 24 Nisan'da gösterime girecek. Apple'ın yakın zamanda duyurduğu belgesel dizisi 'Dear...' da 5 Haziran'da yayınlanacak. Ayrıca TV hizmetinin ilk İngiliz dizisi olan Trying de 1 Mayıs'ta başlayacak.

Tüm bunların yanı sıra Apple, Home After Dark'ın yanı sıra Mythic Quest için ikinci sezonların geleceğini açıkladı. Apple TV+'ın animasyon tarafındaki eksikliğini Central Park dolduracak.