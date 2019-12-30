Apple TV+, Rusya'da 'Aşırı Popüler' Olursa Yasaklanabilir

Rusya'nın yeni yasaları, Apple’ın Rusya pazarındaki işini oldukça zorlaştırabilir. Yeni yasalar gereği Apple TV+, Rusya'da yayın yapmakta zorluklarla karşılaşabilir.

Rusya’nın internete yaklaşımı, son dönemde farklı tartışmalara konu oluyor. Ülke, dış dünyayla olan internet bağlantısını kesme çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bu çalışmanın sebebi olaraksa siber saldırılara karşı koruma oluşturmak gösterilmişti.

Ülkenin yeni yasaları da oldukça dikkat çekici. Kanun gereği iPhone’lara Rus uygulamalarının yüklenmesi gerekiyordu. Kanun, Apple TV+’ı da etkileyecek. Hizmet fazla popüler olması hâlinde yasaklanabilir.

Apple TV+ için Rusya'da popüler olmak risk:

The Hollywood Reporter’a göre Rusya’nın yasaları, herhangi bir yabancı yayın servisinin %50’den fazla pazar payına sahip olmasına izin vermiyor. Bu kural, Rus içerik üreticilerini ve işletmeleri korumak için getiriliyor.

Öte yandan ülkenin önde gelen yayın platformlarından tvzavr’ın içerik yöneticisi Elena Khlebnikova, yaptığı açıklamada Apple TV+’ın çok daha farklı içerikleri olduğunu ve farklı bir kitleye hitap ettiğini belirtti. Zaten bu hizmet, ülkede daha düşük profilli bir hizmet olarak göze çarpıyor.

Apple TV+, yasal olarak belirlenen sınırı aşacak popülerliğe ulaşması hâlinde ciddi yaptırımlarla karşılaşabilir. Bu yaptırımlar arasında yer alanlardan biri de hizmetin ülke genelinde yasaklanması olarak göze çarpıyor.

Risk altındaki tek firma Apple değil:

Sadece Apple TV+ değil, Netflix gibi diğer firmalar da benzer bir yaptırımla karşılaşabilir. Popülerliğini belli bir seviyede tutmak ve pazar payını belli yüzdenin altında kalacak şekilde düzenlemek, çevrimiçi yayın servisleri açısından önemli gözüküyor.

Apple TV+, Rusya’da 1 Kasım’da yayın hayatına başlamıştı. Hizmetin aylık bedeli ise yaklaşık olarak 19 TL’ye tekabül eden 200 ruble olarak açıklanmıştı. Rusya'nın Apple TV+ ve Netflix gibi platformları etkileyecek yasasının nelere sebep olacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.