Geçtiğimiz kasım ayında çıkış yapan Apple TV+ dizisi Servant'ın ikinci sezonunun çıkış tarihi bugün Apple tarafından paylaşıldı. Yeni bir fragman paylaşan Apple, ikinci sezonun 15 Ocak'ta yayınlanacağını açıkladı.

Servant, Apple'ın ücretli yayın platformu Apple TV+ bünyesinde en başarılı olan yapımlardan biriydi. Geçtiğimiz sene ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan dizi olumlu dönüşler toplamıştı. Çok sayıda olumlu dönüşün ardından Apple da dizinin yeni bir sezonunu daha çıkarma kararı almıştı.

İşte Servant'ın 2. sezonunun bizlerle ne zaman buluşacağı bugün açıklandı. Apple tarafından yapılan paylaşımda dizinin 2. sezonunun fragmanına yer verildi. Fragmanın sonunda ikinci sezonun 15 Ocak'ta yayınlanacağı belirtildi. 1 dakikalık uzunluğa sahip olan fragman Servant izleyicilerini heyecanlandırmayı başardı.

Servant, 15 Ocak'ta çıkıyor:

Geçtiğimiz sene kasım ayında ilk bölümüyle çıkış yapan Servant, günümüzde korku türündeki diziler arasında üst sıralarda yer alıyor. Dizinin yapımcılığını M. Night Shyamalan üstleniyor. Fakat Shyamalan aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğunda da yer aldı.

Servant, çocuklarını kaybeden bir aileye odaklanıyor. Ailenin Jericho isimli çocuğu hayatını kaybediyor. Çocuklarını kaybeden aile bu trajedinin ardından yas tutmaya başlıyor. Çift, trajediyle başa çıkmak için alışılmadık bir yönteme başvurarak çocuklarına çok benzeyen bir oyuncak bebek satın alıyorlar. Oyuncak bebekle ilgilenmesi için gizemli bir kadını da dadı olarak işe alan çift bu olayların ardından olağanüstü şeylerle karşı karşıya kalıyor.

Servant'ın oyuncu kadrosunda Lauren Ambrose (Dorothy), Toby Kebbell (Sean), Rupert Grint (Julian) ve Nell Tiger Free (Leanne) gibi ünlü isimler yer alıyor. İkinci sezonu 15 Ocak'ta çıkacak diziyi izlemek için Apple'ın Apple TV+ servisine abone olmanız gerekiyor. Apple TV+'a aylık 4,99 dolar ücret ödeyerek abone olabilirsiniz.