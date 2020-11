Will Smith'in ismini duyurduğu 'The Fresh Prince of Bel-Air' dizisinin 30. yaşının kutlandığı özel bölümün tarihi bugün verildi. HBO Max'te yayınlanacak ve oyuncuların yeniden bir araya gelmelerine sahne olacak bölüm 19 Kasım'da çıkacak.

İlk olarak 10 Eylül 1990 yılında yayna giren 'The Fresh Prince of Bel-Air', günümüzün en yıldız isimlerinden birisi olan Will Smith'in ilk çıkış yaptığı yapımlardan birisiydi. 1980'lerde 'The Fresh Prince' ismiyle rap dünyasında ismini bir nebze duyuran Will Smith, 1990 yılında artık ekranlara gelmişti.

Will Smith'in sahne ismiyle aynı ismi taşıyan dizi 1996 yılına kadar yayında kaldı. Dizi 6 sezon sonunda yayın hayatına son verdiğindeyse Will Smith için yepyeni bir sayfa açılmıştı. Bundan böyle Will Smith televizyon dünyasında daha aktif olacak ve bir yıldız haline dönüşecekti.

Dizinin özel bölümü 19 Kasım'da yayınlanacak:

2020 yılı, Will Smith'in çıkış yaptığı The Fresh Prince of Bel-Air için de özel bir yıldı. Zira bu yıl dizi 30. yaşını kutluyordu. Dizinin 30. yaşına özel olarak da dizide yer alan ünlü isimler yeniden bir araya geldi. Bu birleşimin bekleyenlerle buluşacağı tarihse bugün resmen açıklandı. Yeniden buluşmanın ve 30. yılın kutlanacağı yapımın fragmanı da bugün yayınlandı.

HBO Max tarafından yapılan paylaşımda The Fresh Prince of Bel-Air oyuncularının yeniden birleşimi 'The Fresh Prince of Bel-Air Reunion'ın 19 Kasım'da yayınlanacağı açıklandı. HBO Max üzerinden yayınlanacak yapım, ünlü sitcom dizisinin en iyi ve özel anlarına odaklanacak ve oyuncuların ağzından hikâyeyi anlatacak.

The Fresh Prince of Bel-Air Reunion'da orijinal dizide yer alan Will Smith, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, DJ Jazzy Jeff, and Alfonso Riberio isimleri yer alacak. 2013 yılında hayatını kaybeden Javes Avery'se maalesef bu buluşmada yer alamıyor. Yapımın çekimleri orijinal dizinin ilk yayınlandığı gün olan 10 Eylül'de gerçekleştirildi.