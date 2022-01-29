macOS ve iPadOS bir mi oluyor sorusuna cevabımız; Henüz tam olarak değil ancak Universal Control'ün iPad OS 15.4 Beta ve macOS Monterey 12.3 Beta desteği, kullanıcıları oldukça rahatlatacak.

Geçtiğimiz gün bilindiği üzere iOS 15.3 ve iPadOS 15.3 güncellemelerinin yayınlanmasıyla birlikte yeni iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri de sıraya girdi. Peki, iOS'un en büyük güncellemesi olacak iOS 15.4 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak? Sizlere bu sorunun cevabını vermiştik. Şimdi ise Apple kullanıcılarını rahatlatacak bir özellik hakkında bilgi vereceğiz.

Apple kullanıcılarını rahatlacak özelliğe geçmeden önce iOS 15.4 güncellemesine gelen önemli bir detayı hatırlatmakta fayda var. iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları, artık telefonlarının kilidini açarken maskelerini indirmek zorunda kalmayacak. Güncelleme ile Face ID, kişiyi maskeli olarak tanıyabilecek. Öte yandan güneş gözlüğüyle Face ID kullanmak halen mümkün olmayacak. Maskeyle Face ID kullanımı, iPhone 12 veya daha yeni bir iPhone’la yapılabilecek. Bu özelliklerle birlikte Apple, iPad ve Mac/Macbook'ların daha 'uyumlu' çalışmasını sağlayacak yeni hizmetini de kullanıcılara sundu.

'Universal Control' özelliği sayesinde iPadOS ve macOS arasındaki optimizasyon güçlenmeye başlayacak

Yeni gelen bu beta güncellemesi ile beraber Mac ve iPad'i birbirine bağlar ve imlecinizi örneğin; Mac'ten iPad'e hiç zorlanmadan geçiş yapması için geliştirilmiştir. Aynı Apple kimliğine sahip tüm cihazlarda oturum açmak ve bu sistemleri bağlamak istediğinizi doğrulamak gibi atlayabileceğiniz bazı küçük güvenlik duvarları vardır ancak bunu yalnızca bir kez yapacaksınız. 'Universal Control', bazı önemli sınırlamalara sahip olsa da, tek imleçle iki cihazı kullanma deneyimi sunuyor.

Apple kumandalara benzer de diyebiliriz. Mac masaüstünü, iPadOS'u arka planda kullanabileceksiniz. Parmağınızı iPad'de bir fare gibi kullanabilmeniz ya da eğer bir Apple Pencil'ınız varsa, onu bir iPad'de yaptığınız gibi bazı macOS uygulamalarında çizim yapmak için kullanabilmeniz mümkün.

Apple, iPad'i yalnızca bir dizi film izlemek ya da oyun oynamak için kullanılan cihaz olarak değil, bir üretkenlik aracı olarak konumlandırmaya başladığından beri, bu kavramı daha iyi desteklemek için iPadOS'u imleç ve izleme dörtgeni desteği eklemek gibi özelliklere dönüştürmeye devam ediyor. Universal Kontrol, iPadOS ve macOS arasındaki işlemleri kusursuz hale getirmek için uzun vadeli bir çalışma sunması kuvvetle muhtemel.