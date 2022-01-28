Geçtiğimiz gün iOS 15.3 ve iPadOS 15.3 güncellemelerinin yayınlanmasıyla birlikte yeni iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri de sıraya girdi. Peki, iOS'un en büyük güncellemesi olacak iOS 15.4 ile birlikte kullanıcılara hangi özellikler sunulacak?

Apple, geçtiğimiz eylül ayında kullanıcıları için yepyeni işletim sürümlerini yayımlamıştı. Bu işletim sistemlerinin en önce çıkanlarıysa elbette iOS ve iPadOS 15 işletim sistemleriydi. Şirket, eylül ayından bu yana bu işletim sistemleri dahil tüm işletim sistemleri için yeni güncellemeler yayımlamış, son olarak da geçtiğimiz günlerde iOS ve iPadOS 15.3’ü sunmuştu.

iOS ve iPadOS 15.3 güncellemesi, Apple kullanıcıları için gözle görülür yeniliklere yer vermemişti. Bu sürümlerle birlikte iOS 15 işletim sistemindeki çeşitli hatalar giderilmiş, güvenlik güncelleştirmesi yapılmıştı. Öte yandan Apple’ın bir sonraki güncellemesi olacak iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 güncellemeleri kapıdan kendini göstermeye başladı. Peki, iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 işletim sistemleri neler sunacak?

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4 ile gelecek özellikler

Maskeyle Face ID kullanılabilecek

iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcıları, artık telefonlarının kilidini açarken maskelerini indirmek zorunda kalmayacak. Güncelleme ile Face ID, kişiyi maskeli olarak tanıyabilecek. Öte yandan güneş gözlüğüyle Face ID kullanmak halen mümkün olmayacak. Maskeyle Face ID kullanımı, iPhone 12 veya daha yeni bir iPhone’la yapılabilecek.

Tüm cihazlar aynı anda kontrol edilecek:

iPadOS 15.4 ve macOS Monterey 12.3 güncellemeleriyle birlikte Apple, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Universal Control (Evrensel Kontrol) özelliğini sunacak. Bu özellikle iPad’ler ve Mac’ler, aynı iCloud hesabına bağlı olduğu takdirde tek bir klavye ve Mouse ile aynı anda kullanılabilecek. Yani MacBook’unuzun dokunmatik alanıyla hem MacBook, hem iPad, hem de farklı bir Mac’i kontrol edebileceksiniz.

Kestirmeler’e istenen özellik geliyor

iOS 15.4 güncellemesiyle birlikte Kestirmeler uygulamasına ‘Çalıştırıldığında Bildir’ seçeneği eklenecek. Bu seçenek sayesinde Kestirmeler aktifleştirildiğinde bildirim alabileceksiniz.

Yeni emojiler yolda

iOS 15.4 güncellemesi, kullanıcılara Emoji 14 sürümünü de sunacak. Böylelikle kullanıcılar, 37 yeni emoji ve 75 ten rengi varyasyonuyla toplamda 112 yeni karaktere sahip olacaklar.

iOS 15.4 ve iPadOS 15.4'ün ilk beta sürümleri bugün geliştiriciler için yayımlandı.