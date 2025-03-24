Apple, AirPods Max'e getireceği kayıpsız ses desteğini açıklamasının ardından USB-C - 3,5 mm ses kablosunu tüm dünyada satışa sundu.

Apple bugün AirPods Max için Kayıpsız Ses ve Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteğinin geleceğini duyurmasının ardından USB-C - 3,5 mm ses kablosunu satışa sundu.

AirPods Max için tasarlanan bu kablo, kulaklıkların doğrudan Mac'in ses çıkış portuna, uçak içi eğlence sistemine veya başka bir aygıta bağlanabilmesini sağlıyor.

USB-C - 3,5 mm ses kablosu ne işe yarıyor?

"Bu çift yönlü kablo, 3,5 mm ses çıkışı ve ses girişi bağlantı noktalarıyla kullanılabilir. Böylece, AirPods Max veya Beats Studio Pro kulaklığınızı 3,5 mm ses kaynaklarına ya da iPhone veya iPad aygıtınızı 3,5 mm ses bağlantı noktalarına sahip hoparlörlere bağlayabilirsiniz.

AirPods Max'e bağlandığında oyun oynarken veya içerik oluştururken optimum bir deneyim için aygıtın yerleşik hoparlörleriyle eşit derecede, ultra düşük gecikme süresi sağlar."

USB-C - 3,5 mm ses kablosu Türkiye fiyatı

Apple, USB-C'ye geçilene dek tıpkı bu kabloya benzer bir Lightning - 3,5 mm ses kablosu satıyordu. USB-C'ye geçilmesiyle birlikte bu aksesuar da güncelelnmiş oldu.

Ürünün ABD fiyatı 39$ olarak belirlenirken, ülkemizdeki fiyatı ise 1.779 TL ve şu anda doğrudan çevrim içi Apple mağazasından satın alınabiliyor.