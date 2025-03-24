AirPods Max'lere Önümüzdeki Ay Kayıpsız Ses Desteği Geliyor

Apple, önümüzdeki ay gelecek iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 güncellemeleriyle birlikte AirPods Max'lere kayıpsız ses desteği getiriyor.

Apple, AirPods Max kullanıcılarını sevindirecek büyük bir güncelleme duyurdu. Önümüzdeki ay yayınlanacak iOS 18.4 güncellemesiyle birlikte USB-C kullanan AirPods Max’e 24 bit, 48 kHz kayıpsız ses ve ultra düşük gecikme desteği ekleniyor.

Apple’ın açıklamasına göre bu güncellemeyle AirPods Max, orijinal kayıtların bütünlüğünü koruyan kayıpsız sesi destekleyecek. Kullanıcılar, sanatçıların müziği oluştururken duyduğu şekilde dinleme deneyimi yaşayacak. Ayrıca Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteği sayesinde daha etkileyici ve gerçekçi bir ses atmosferi sunulacak.

Kayıpsız ses desteği için USB-C şart olacak

Apple Music kullanıcıları da bu güncellemeden faydalanarak 100 milyondan fazla şarkıyı kayıpsız ses kalitesinde dinleyebilecek.

Apple ayrıca güncellemeyle AirPods Max’in ses gecikmesini önemli ölçüde düşürdüğünü ve tepki süresini Mac, iPad ve iPhone’un dâhili hoparlörleriyle aynı seviyeye getirdiğini belirtiyor. Bu da özellikle oyuncular ve canlı yayın yapanlar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Güncelleme Nisan ayında iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 ile yayınlanacak. Tekrar belirtelim, bu yenilikler yalnızca USB-C destekli AirPods Max modelleri için geçerli olacak.