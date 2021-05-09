Apple'ın 'Uygulama Takip Şeffaflığı' Özelliğinden İlk Rapor

Apple'ın iOS 14.5 ile birlikte getirdiği 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özelliği etkilerini göstermeye başladı. Paylaşılan ilk raporlar, iPhone kullanıcılarının büyük çoğunluğunun verilerini uygulamalar ile paylaşmamayı seçtiğini gösteriyor. Bu durum, Facebook gibi reklamla büyüyen şirketlerin işini giderek zorlaştıracak gibi görünüyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 14.5 sürümünü kullanıcıları ile buluşturdu. Getirdiği pek çok yenilik ile birlikte sürümün konuşulmasına en çok sebep olan özellik 'Uygulama Takip Şeffaflığı' özelliği oldu.

Bu yeni özellik ile birlikte iPhone'lardaki tüm uygulamalar ve tarayıcı üzerinden ziyaret edilen tüm web siteleri, cihazdaki eylemleri takip etmek için kullanıcıdan izin istemek zorunda ve bunu yaparken niyetlerini açıkça belirtmeleri gerekiyor. Özellikle Facebook ve Google gibi şirketler için işin rengini değiştiren bu özelliğin etkilerine dair ilk raporlar da gelmeye başladı.

iPhone kullanıcılarının büyük çoğunluğu verilerini paylaşmamayı seçti:

iPhone kullanıcılarının nasıl bir tercihte bulunacağına dair farklı öngörüler vardı. Kimilerince kendilerine sunulan bu imkanı değerlendirecek iPhone kullanıcıları çoğunlukta olacakken kimilerine göre ise kullanıcılar durumu çok da önemsemeden yollarına devam edecekti. Gelen ilk raporlar ise ilk grubu haklı çıkardı.

Flurry Analytics tarafından paylaşılan verilere göre ABD'de iPhone kullanıcılarının yüzde 95'i verilerinin reklam faaliyetleri için kullanılmasına izin vermemeyi seçerken dünya genelinde ise bu oran yüzde 87 olarak açıklandı. Dünya genelinde 1 milyondan fazla uygulamada kullanılan ve ayda yaklaşık 2 milyar cihazdan içgörüler sunan Flurry Analytics'in verileri bu sebeple oldukça önemli ve aslında büyük resmi görmek için yeterli veri sunuyor.

Apple'ın bu önemli adımının dünya genelinde 189 milyar dolarlık dev bir sektör olan mobil reklamcılık sektörüne büyük etkisinin olacağı düşünülüyor. Facebook ve Google gibi şirketlerin hedeflemeli reklamcılık faaliyetlerine devam edebilmek için ne gibi bir yol izleyerek oyunu devam ettireceği ise merak konusu ancak şu an için ellerinde fazla koz yok gibi görünüyor.