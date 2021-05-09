Instagram'ın yakın zamanda karşımıza çıkarmaya hazırlandığı 13 yaşından küçük çocuklara özel sürümü, geniş kitlelerce eleştiriliyor. Fakat Facebook, tüm bu eleştirilere rağmen sürümden vazgeçmemiş görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Facebook'un 'Instagram'ı çocuklar için daha güvenli bir yer yapmak' adına yeni bir Instagram sürümü üzerinde çalıştığı haberleri ortaya çıkmıştı. Instagram Youth ya da Instagram for Kids gibi isimlerle anılan bu yeni sürüme dair bilgilerin ortaya çıkması, ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Aslında Facebook'un söylediği, bu yeni sürümün 13 yaşından küçük çocukların Instagram'da karşılaşabileceği olumsuzluklardan arınmış, istismar vakalarının önlenmesini sağlayacak bir tür güvenli bölge olacağı. Ancak tabii ki duruma bir de diğer noktadan bakmak gerekiyor.

Facebook'a karşı sarsılan güven, burada da kendini gösteriyor:

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz son birkaç yıl Facebook için özellikle veri gizliliği ve güvenliği konusunda sancılı geçti. Bu konuya dair kendisine duyulan genel güveni yitiren Facebook, şimdilerde hem WhatsApp, hem Instagram hem de Facebook ve Messenger için bu güveni yeniden inşa etmeye çalışsa da bu henüz tam olarak sağlanabilmiş değil. Söz konusu bir de 13 yaşından küçük çocukların verileri, gizlilikleri ve güvenlikleri olunca, Facebook çok da güvenilesi bir isim olmuyor.

Çocuklara özel Instagram'da ne gibi verilerin toplanacağı ya da reklam gösterimlerinin olup olmayacağı gibi soruların tamamı henüz cevapsız olduğu için, bu noktada net bir karara varmak da mümkün değil. Belki de Facebook, çocuklara özel Instagram uygulamasını ücretli/reklamsız bir sürüm olarak sunacak ve toplanacak veriler ile ilgili de kartlarını açık oynayıp güven kazanmayı başaracak, ancak bunu şimdiden kestirmek güç.

Çocukların psikolojisinin korunması da önemli bir soru işareti:

Instagram'ın yetişkin psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri araştıran, yarattığı sahte gerçeklik algısı ile insan psikolojisi üzerinde nasıl can sıkıcı sonuçlara sebebiyet verdiğini ortaya koyan onlarca araştırma var. Tam da bu sebeple çocuklara özel Instagram ile ilgili bir diğer soru işareti de bu; çocukların psikolojisini nasıl etkileyecek?

Çünkü Instagram, çocuklara özel de olsa Instagram olmaya devam edecek; çocuklar fotoğraf paylaşacak ve birbirlerine kendi harika hayatlarını sunacaklar. Ve bunun çocuk psikolojisi üzerinde nasıl bir iz bırakacağını kestirmek çok da zor değil.

Tüm bu soru işaretlerine ve göze çok da iyi görünmeyen genel manzaraya rağmen, Facebook bu yeni Instagram sürümünden vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Uygulama hakkında henüz fazla detay olmadığı için kesin yargılara da varmak mümkün değil. Bu yüzden, Facebook'un yeni bilgiler paylaşmasını bekleyip, ne olup biteceğini göreceğiz.