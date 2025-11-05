Apple, Yakında Çok Uygun Fiyatlı MacBook Tanıtabilir (iPhone İşlemcisiyle Gelecek)

Apple'ın çok yakında giriş seviyede uygun fiyatlı bir MacBook tanıtacağı öne sürüldü. Cihaz, iPhone işlemcisiyle gelebilir.

Apple’ın “Mac” ismi altında sunduğu bilgisayarları, kategorisinde dünyanın en iddialı cihazları arasındaydı ve özellikle profesyoneller tarafından sıkça tercih ediliyordu. Ancak Mac modelleri hiçbir zaman bütçe dostu olmadılar. Air modelleri bile genellikle biraz yüksek denebilecek fiyatlarla kullanıcılara sunuluyordu. Pro modellerde ise fiyatlar daha da uçuyordu.

Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından Mark Gurman’dan büyük bir iddia geldi. Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre Apple, **bütçe dostu bir MacBook **için çalışmalara başladı. Eğer iddia gerçekse şirket ilk kez uygun fiyatlı bilgisayar alanına giriş yapacak.

2026’da, A18 Pro işlemcili bir giriş seviye MacBook gelebilir

Gurman’ın aktardığına göre Apple’ın bütçe dostu MacBook modeli** 2026 yılında piyasaya** sürülecek ve uygun fiyatlı Windows, Chromebook modellerine rakip olarak gelecek. Fiyatının ise 1000 doların çok daha altında olacağı belirtilmiş. 500-600 dolar civarlarında olabileceği konuşuluyor.

Daha da dikkat çeken konu ise uygun fiyatlı MacBook modeli büyük ihtimalle iPhone işlemcilerinden güç alacak. Daha önce çıkan sızıntılara göre cihazda Apple’ın iPhone 16 Pro modellerinde kullandığı A18 Pro işlemciyi kullanma ihtimali var. Ekranının 13 inç olacağı da söylentiler arasında.

Apple’ın uzun yıllardır iPhone ve iPad’lerde uygun fiyatlı cihazları vardı. Ancak Mac’ler için böyle bir hamle görmemiştik. Bu yüzden Apple bilgisayar isteyen ancak bütçesi yetmeyenler için sevindirici bir haber olduğunu söyleyebiliriz.