Apple'ın iPad modelleri için daha düşük bütçeli kullanıcılara hitap edecek uygun fiyatlı yeni bir Magic Keyboard geliştirdiği iddia edildi.

Apple, kullanıcılarının iPad gibi cihazlarda çok daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak için Magic Keyboard ismini verdiği klavyeleriyle karşımıza çıkıyordu. Bloomberg’den Mark Gurman’ın dün yayımlanan Power On bülteninde paylaştığı bilgiler ise bu konuda önemli bir yenilik görebileceğimizi gösterdi.

Gurman’ın iddiasına göre Apple, standart iPad ve yeni iPad Air modelleri için uygun fiyatlı bir Magic Keyboard geliştiriyor.

2025’te çıkış yapacak

iPad Pro modelleri için geliştirilen Magic Keyboard klavyelere kıyasla çok daha bütçe dostu olması beklenen bu klavye, daha düşük maliyetli malzemeler kullanılarak üretilecek. Alimunyum kasaya sahip üst seviye versiyonun aksine eski iPad Magic Keyboard’larda gördüğümüz silikon malzemeyi cihazda görebileceğimiz söyleniyor.

Gurman, konuya yakın kişilerden edindiği bilgilerde uygun fiyatlı Magic Keyboard’un 2025 ortası civarı tanıtacağını söylüyor. Şu anda testlere başladığı da gelen bilgiler arasında. Tam olarak ne zaman çıkış yapacağı belli değil.

Ucuz bir Magic Keyboard’un kullanıcılardan büyük ilgi göreceğiniz söylememiz mümkün. Özellike öğrenciler gibi yüksek bütçelere sahip olmayan kişiler, bu tarz bir modelden yararlanabilir.

Apple, son Magic Keyboard’u mayısta tanıtmıştı. Her biri farklı işlev için uygun olan 14 yeni tuş, daha iyi yazma deneyimi, alimunyum kasasıyla daha premium hissettirmesi gibi birçok iyileştirilmiş özellikle gelmişti.

Fiyatı ise Türkiye’de 11.999 TL ve 13.999 TL arasında değişiyordu. Tabii eski Magic Keyboard’ları 5 bin TL civarına kadar inen fiyatlardan almak mümkün. Ancak yeni nesil bir klavye istediğinizde giriş seviye akıllı telefon parasına denk gelen en az 10 bin TL’yi cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Bu yüzden daha uygun fiyatlı yeni bir Magic Keyboard, müşterileri çok mutlu edecektir. Daha fazla detayı geldiğinde sizlerle paylaşacağız.