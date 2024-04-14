Rakip tarayıcılar, Apple'ın iOS 17.4 güncellemesini yavaş dağıtmasından şikâyetçi.

DMA, yani Digital Marketing Act, dijital pazarları ve rekabet ortamını dengeleme amacıyla ortaya atılmıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Merkezli teknoloji devi Apple’ı öyle zora soktu ki şirket, yıllardır sadık kaldığı geleneklerini ve alışkanlıklarını aniden kenara fırlatmak zorunda kaldı. Tabii bunu yapabiliyorken bu zamana kadar inatla kendi bildiğini okuması da ilginç.

Söz konusu yasa bağlamında Apple’ın Lightning girişlerinden, tekelliğe giren davranışlarından, kullanıcılara zorluk çıkaran platform limitlerinden ve geliştiricilere zorluk çıkaran App Store alışkanlıklarından çok küçük bir zaman aralığında arınması gerekmişti. Bunların arasında varsayılan tarayıcı seçiminin çeşitlenmesi de vardı.

Safari’ye alternatif sunuluyor. Ama Apple, kullanıcıyı Safari’ye itiyor.

Diğer alternatif tarayıcıların geliştiricileri, iOS 17.4’ü oldukça yavaş biçimde dağıttığı ve bu sayede de Safari’den diğer tarayıcılara geçişi yavaşlattığı için Apple’ı eleştirdi. Alternatif tarayıcılardan olan Vivaldi’nin CEO’su, alternatif tarayıcı seçme sürenin karışık bir şekilde yapıldığı, bu yüzden de alternatif bir tarayıcı seçmek yerine kullanıcılar için Safari’yi seçmenin hep daha kolay olduğunu söyledi.

Bunun yanında alternatif tarayıcılar hakkında herhangi bir bilgi verilmemesi ve bazı tarayıcıların listede bile olmaması da tepki çekti. Bu listede olmak için tarayıcının, geçtiğimiz yıl içinde 27 Avrupa ülkesinde 5.000 kez indirilmesi gerek. Apple, şartları karşılayan 11 tarayıcıyı her yıl liste güncellemesi yaparak sunuyor.

Bu konuda Apple’dan ayrıca bir güncelleme görüp görmeyeceğimiz belli değil. Zira şirketten henüz resmî bir açıklama gelmedi. iOS 17.4’ü siz nasıl buldunuz?