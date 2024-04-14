Apple her ne kadar emülatörler için katı kurallar koymuş olsa da emülatör örneklerini mağazada görüyoruz.

Avrupa Birliği’nin üzerine yük ettiği DMA (Digital Marketing Act) yasası yüzünden hem iPhone genelinde hem de şirket politikalarında köklü değişikliklere gitmek zorunda kalan Apple; şimdiye kadar Lightning girişini kaldırmak zorunda kalmış, App Store’da değişikliklere gitmiş ve kendi yerleşik uygulamalarının cihazlardan silinmesine izin vermek durumunda kalmıştı.

Bunlarla birlikte şirketin uzun zamandır izin vermediği emülatör konusunun da sonunda tatlıya bağlandığını gördük. Bu bağlamda Apple, nisan ayının başlarından itibaren artık App Store üzerinde emülatör geliştirilip dağıtılmasına izin veriyor. Bu kararın ardından da emülatörler platforma gelmeye başladı.

App Store’a gelen ilk emülatörlerden biri, Emu64 XL oldu.

Commodore 64 emülatörü olan Emu64 XL, temelde iPad modelleri için tasarlanmış fakat iOS 11 ve iPadOS 11 üzeri olan her cihazla çalışıyor. Hatta macOS 11 ve üstündeki cihazlarla da uyumlu. Vision Pro’da bile söz konusu emülatörü çalıştırabiliyorsunuz. “.T64” ve ”.D64” disket dosyalarını açabilen emülatörde uygulama içi satın alım bulunmuyor.

Bir diğer emülatör ise iGBA.

Gameboy Advance ve Gameboy Color emülatörü olan iGBA, Gameboy Color oyunlarını geniş kişiselleştirme seçenekleriyle oynamayı vadediyor. Söz konusu emülatörü; tıpkı Emu64 XL’de olduğu gibi iOS, iPadOS ve macOS 12 üzerindeki cihazlarda çalıştırabiliyorsunuz. Bu uygulamada da herhangi bir uygulama içi satın alım yok.

App Store’da bir anda çok sayıda emülatör görmememizin nedeni, Apple’ın bunu oldukça karmaşık bir durum hâline getirmesinden kaynaklı. Fakat şüphesiz, ilerleyen dönemde daha çok emülatörün mağazaya girdiğini göreceğiz.