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Bir Dönem Kanlı Bıçaklılardı: Apple ve Qualcomm Patent Lisans Anlaşmasını Yeniledi!

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Apple ve Qualcomm, 2027'de bitecek küresel patent lisans anlaşmasını yenileyerek aralarındaki stratejik iş birliğini uzattı.

Bir Dönem Kanlı Bıçaklılardı: Apple ve Qualcomm Patent Lisans Anlaşmasını Yeniledi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple ve Qualcomm, daha önce 2027’de sona ermesi planlanan küresel patent lisans anlaşmalarını yenileyerek iş birliklerini ileri bir tarihe taşıdı.

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Bir dönem ciddi bir hukuk savaşı yaşayan iki şirket, böylece aralarındaki lisans ortaklığını bir kez daha güvence altına almış oldu.

İçerikten Görseller

Bir Dönem Kanlı Bıçaklılardı: Apple ve Qualcomm Patent Lisans Anlaşmasını Yeniledi!
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Geçmişteki davalardan yeni anlaşmaya

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İki şirket arasındaki ilişki geçmişte oldukça çalkantılı bir süreçten geçti. 2017 yılında Apple, Qualcomm’un patent lisanslama uygulamalarına ve telif ödemelerine itiraz ederek ABD federal mahkemesinde dava açmış ve yaklaşık 1 milyar dolarlık telif iadesi talep etmişti. Qualcomm ise aynı dönemde Apple’a karşı dava açarak sözleşmelerin ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Dünya genelinde süren bu geniş kapsamlı hukuk mücadelesi, 2019 yılında tarafların tüm davaları geri çekmesiyle son buldu. Vardıkları uzlaşma kapsamında Apple, Qualcomm’a gizli tutulan bir ödeme yaptı ve taraflar 1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere altı yıllık bir küresel patent lisans anlaşması imzaladı. Anlaşmadaki iki yıllık uzatma opsiyonunu kullanan Apple, süreyi Mart 2027’ye kadar uzatmıştı.

Qualcomm tarafından yapılan son açıklamada Apple ile olan küresel patent lisans anlaşmasının 1 Nisan 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden uzatıldığı duyuruldu. Qualcomm Teknoloji Lisanslama (QTL) Genel Müdürü John Han, uzatmadan memnuniyet duyduklarını belirtirken, yeni anlaşmanın kaç yıl süreceğine dair detay verilmedi. Apple cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama gelmedi.

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