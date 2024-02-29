Apple'ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, yakında bilgisayar VR desteğine kavuşabilir ve hatta Steam VR oyunlarını da destekleyebilir.

Bir grup programcı, Apple Vision Pro'nun Steam VR ile çalışmasını sağlamak için harcadıkları çabanın karşılığını almayı başardı. Yine de bu deneyimi yaşamak için oldukça büyük bir meblağı gözden çıkarmak gerekiyor. Ayrıca süreç de pek kolay tamamlanabilecek gibi gözükmüyor.

ALVR adlı açık kaynak kodlu program, bilgisayardaki sanal gerçeklik oyunlarını bir bilgisayardan bir sanal gerçeklik başlığına aktarıyor. Bu başlığı sık sık Meta Quest 3 gibi kablosuz başlıklara oyunların yansıtılması için kullanılırken görüyoruz. Görünüşe göre bu açık kaynak kodlu yazılım, yakın zamanda Vision Pro'yu da desteklemeye başlayabilir.

Açık kaynak kodlu yazılım ile Vision Pro'ya VR desteği

GitHub projesine baktığımızda, son bir ayda sekiz kullanıcının projeye 139 defa katkı verdiklerini görüyoruz. Teknik bilgilerinize güveniyorsanız elbette ki bu dosyaları siz de inceleyebilirsiniz ancak henüz stabil bir versiyon olmadığını belirtmek gerekiyor. Öte yandan bu oyunları çalıştırabilmek için iyi bir oyun bilgisayarı gerekiyor ve mevcut M3 MacBook Pro'lar Steam VR oyunlarını çalıştıramıyor. Ayrıca Apple başlığı ile bağlantı kurmak için de Xcode'lu bir cihaza ihtiyacınız var. Kontroller için ise en iyi çözüm fiziksel bir kumanda kullanmak ve bunu da ancak Valve Index kumanda ile yapmak mümkün oluyor.

Yani illa ki bir başlık takıp oyun oynamak istiyorsanız bu kadar masrafa ve zahmete girmeye şu aşamada gerek de olmayabilir. Meta Quest 2 gibi cihazlarla da benzer bir deneyimi çok daha ucuz ve kolay şekilde yaşamak mümkün gözüküyor.