Birden fazla Apple Vision Pro sahibi Reddit kullanıcısı, hiçbir şey yapmamalarına rağmen cihazın ekranında gizemli çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Herkeste aynı şekilde oluştuğu görülen çatlakların neden oluştuğunu kimse bilmiyor.

Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, şubat başı itibarıyla resmen ABD’de satışa sunulmuştu. 3500 dolarlık başlangıç fiyatıyla oldukça pahalı olan cihaz, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Vision Pro, şimdi ise oldukça ilginç bir durumla gündeme geldi. Birçok kullanıcı, cihazlarının önünde herkeste aynı olan küçük bir çatlak oluşmaya başladığını bildirdi.

Kullanıcılar, hiçbir şey yapmamalarına rağmen bu minik çatlakla karşılaştıklarını söylüyor

@inphenite / Reddit

Vision Pro sahipleri, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak cihazlarının ön tarafındaki camında çizgi şeklinde çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Daha da ilginci ise bu çatlaklar herkeste aynıydı ve hiç kimse nasıl oluştuğunu bilmiyordu.

@Wohinbistdu / Reddit

Bu şaşırtıcı durumu ilk bildiren MacRumors oldu. Gelen bilgilere göre Reddit’teki “r/VisionPro” subreddit’inde bulunan en az beş kullanıcı aynı sorunu yaşadığını ifade etti. Konuya ilişkin ilk şikâyetin 18 gün önce yapıldığı görüldü.

Bu durumdan etkilenen kullanıcıların hepsi, burun kısmının hemen üzerindeki bölümde dikey çizgi şeklinde çatlakların oluştuğunu söylüyorlar. Cihazlarını düşürmediklerini veya buna neden olabilecek bir şey yapmadıklarını da ekliyorlar.

@dornbirn / Reddit

Örneğin “dornbirn” ismi verilen bir kullanıcı, paylaşımında ön ekranı temizleyip yumuşak kısmı takarak cihazı kutusuna koyduğunu ancak sabah uyandığında bu çatlakla karşılaştığını ifade etti. Diğer kullanıcılar da aynı şekilde cihazı yumuşak kapağını kapatarak veya kutusunda muhafaza ettiklerini aktardı.

Isınma sorunu veya üretim hatası olabileceği konuşulsa da kesin nedeni bilinmiyor

@ContributionFar8997 / Reddit

Durumun neden olduğuna ilişkin kesin bir açıklama yok. Ancak tahminler var. Bazıları, ısınma sorunu olabileceğini söylüyor. Yani cihazın şarj olurken kapağının kapatılması veya kutusuna konulmasının böyle bir şeye neden olmuş olabileceği iddiaları var. Öte yandan direkt olarak üretim hatası veya tasarım sorunu olabileceği de söyleniyor.

Çatlağın çalışmada herhangi bir sorun yaratmadığı da gelen bilgiler arasında. Kullanıcılar, kameraları engellemediğini ifade etmiş.

Sorunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Şimdiye kadar sadece birkaç Reddit kullanıcısının paylaşımıyla sınırlı. Bu yüzden büyük bir problem demek için çok erken. Bu da az sayıda kullanıcıyı etkileyen bir üretim hatası olma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak en az 3500 dolar ödenen bir cihazda böyle bir problem yaşanmasının kullanıcıları çok sinirlendireceğini söylemek yanlış olmaz. Apple’dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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