Apple Watch artık drone kontrol edebiliyor

DJI, Neo 2 drone için yayınladığı güncellemeyle Apple Watch üzerinden kontrol desteği sundu. Kullanıcılar uçuş ve kayıt işlemlerini saatten yönetebiliyor.

DJI, Neo 2 drone modeli için yayınladığı yeni firmware ile Apple Watch desteğini devreye aldı. Güncelleme sayesinde kullanıcılar, DJI Fly uygulaması aracılığıyla drone’u doğrudan saatlerinden kontrol edebiliyor. Uçuş başlatma, durdurma ve kayıt gibi temel işlevler Apple Watch’a taşınmış durumda.

Bu yenilik özellikle telefon taşımak istemeyen ya da spor yaparken drone kullananlar için avantaj sağlıyor. Apple Watch’un küçük ekranı detaylı kontrolü zorlaştırsa da hızlı çekimler ve pratik kullanım açısından önemli bir kolaylık sunuyor.

DJI daha önce benzer ekosistem adımlarını farklı ürünlerinde denemişti. Apple Watch entegrasyonu, markanın aksesuar bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Gelecekte bu desteğin diğer DJI drone modellerine de gelmesi bekleniyor.