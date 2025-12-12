Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple Watch artık drone kontrol edebiliyor

DJI, Neo 2 drone için yayınladığı güncellemeyle Apple Watch üzerinden kontrol desteği sundu. Kullanıcılar uçuş ve kayıt işlemlerini saatten yönetebiliyor.

Apple Watch artık drone kontrol edebiliyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

DJI, Neo 2 drone modeli için yayınladığı yeni firmware ile Apple Watch desteğini devreye aldı. Güncelleme sayesinde kullanıcılar, DJI Fly uygulaması aracılığıyla drone’u doğrudan saatlerinden kontrol edebiliyor. Uçuş başlatma, durdurma ve kayıt gibi temel işlevler Apple Watch’a taşınmış durumda.

Bu yenilik özellikle telefon taşımak istemeyen ya da spor yaparken drone kullananlar için avantaj sağlıyor. Apple Watch’un küçük ekranı detaylı kontrolü zorlaştırsa da hızlı çekimler ve pratik kullanım açısından önemli bir kolaylık sunuyor.

DJI daha önce benzer ekosistem adımlarını farklı ürünlerinde denemişti. Apple Watch entegrasyonu, markanın aksesuar bağımlılığını azaltma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Gelecekte bu desteğin diğer DJI drone modellerine de gelmesi bekleniyor.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

The Game Awards 2025 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye'de Saat Kaçta? Nasıl İzlenir?

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Aralık 2025 Ford Fiyat Listesi: Kuga ile Puma'da Dev İndirim!

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Call of Duty: Black Ops 7 Ücretsiz Oluyor (Ayrıca Önemli Bir Duyuru da Var)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim